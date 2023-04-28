Бушар после победы над Ястремской твитнула об «игре против допингисток в Мадриде». Позже она удалила пост и извинилась

Эжени Бушар извинилась за твит, в котором назвала соперниц «допингистками».

После победы над в первом круге турнира в Мадриде канадка написала: «Есть что-то особенное в игре против допингисток в Мадриде...»

Вероятно, Бушар имела в виду, что Ястремскую обвиняли в употреблении допинга (в 2021-м ее оправдали), а также что в 2017-м обыграла в Мадриде Марию Шарапову, которая тогда возвращалась после дисквалификации.

Позже Бушар удалила первый пост и опубликовала извинения.

«Я хочу извиниться за свой вчерашний твит. Это было необдуманные и ненужные слова. Хотя я всегда выступала за честную игру, я не располагала всеми фактами и, конечно, не хотела навредить. Я продолжу работать над собой на корте и за его пределами ❤️».

Продюсер Tennis Channel Дэвид Кейн предположил, что Бушар удалила твит и извинилась, так как слово «допингистка» в адрес оправданной теннисистки могло быть расценено как нарушение Кодекса поведения .

Шарапова написала эссе о возвращении после дисквалификации. Просто супер

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