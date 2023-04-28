Арнальди о победе над Руудом: «Может, дело в стадионе или в давлении на соперника, но я сыграл лучший матч в жизни»
Маттео Арнальди прокомментировал победу над Каспером Руудом во втором круге в Мадриде.
«В Барселоне я играл очень хорошо, но здесь все по-другому. Отскок такой высокий, и сначала мне это не понравилось. Было трудновато. Но сегодня, не знаю, может, дело в стадионе или в давлении на соперника, но я сыграл лучший матч в своей жизни».
Бруксби после такого матча даже попал на больничный на полгода... а может и не на пол-.
Успехов тебе!