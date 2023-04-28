Арнальди о победе над Руудом: «Может, дело в стадионе или в давлении на соперника, но я сыграл лучший матч в жизни»

Теги ATP Mutua Madrid Open Каспер Рууд Теннис

Маттео Арнальди прокомментировал победу над Каспером Руудом во втором круге в Мадриде.

«В Барселоне я играл очень хорошо, но здесь все по-другому. Отскок такой высокий, и сначала мне это не понравилось. Было трудновато. Но сегодня, не знаю, может, дело в стадионе или в давлении на соперника, но я сыграл лучший матч в своей жизни».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kenny De Schepper
Арнальди красиво уничтожил норвежского нуля.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Каспер в этом году вдохновляет всех подряд играть лучшие матчи в жизни.
Бруксби после такого матча даже попал на больничный на полгода... а может и не на пол-.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Рууд любит открывать новые таланты. С победой Арнальди.
Успехов тебе!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий