Синнер о финале в Майами: «В целом чувствовал себя не на 100%. Когда много бегаешь по жаре, понемногу становится хуже»
Янник Синнер прокомментировал самочувствие в финале в Майами. Он проиграл Даниилу Медведеву – 5:7, 3:6. Россиянин ведет в личных встречах 6:0.
– С утра вы плохо себя чувствовали, в чем именно была проблема? У вас болел живот?
– Нет, я в целом чувствовал себя не на 100%.
– Вы думали сняться? Насколько плохо вы себя чувствовали?
– Нет, все было не так плохо. Но, когда много бегаешь по жаре, понемногу становится хуже. Первые полчаса мы играли на солнце. Думаю, мы оба уже знали, что примерно до 14:15 будет солнце.
Когда розыгрыши были длинными, мне было трудно после одного-двух очков. Но я не хочу умалять его заслугу. Я старался. Когда выходишь на корт, нужно верить в победу.
Он хорошо играл и подавал. У меня было мало шансов на приеме. Думаю, сегодня мы многое узнали перед следующем матчем. Для меня он точно один из самых сложных соперников. Об этом говорит счет в личных встречах. Посмотрим в следующем матче.
На харде его насилуют в бекхенд, на траве он беспомощен, на грунте очень хорош, но где тут универсализм?
Просто уже на сегодня у Карася три Мастерса так-то. В свои 19 лет он уже опережает многих.
Для сравнения у играющих игроков такая стата по тысячникам:
1.Джокович — 38 побед.
2. Надаль 36.
3. Маррей 14.
4–5. Зверев 5.
4–5. Медведев 5.
6. Алькарас 3.
7. Циципас 2.
Med: 86%
Sin: 69%
А когда ты фигово готов, то полагаешься на те инструменты, которые у тебя работают лучше всего.
Янник попробовал пару раз выходы к сетке, косые, было ужасно, вернулся к бомбежке на задней.
Но во вчерашней форме и дневном матче это тоже слабо помогало, поэтому проиграл.
Я как-то так вижу.
Новак же на юсо тоже использовал косую и выход к сетке, но был разобран, исполнение было ужасное и закономерно проиграл.
а Медведь-Осминог как раз такой для Сини, остальное бла-бла-бла для самооправдания
Даня наколотил кучу двойных ошибок. Да этот парень смеётся.
Ну и бог с ним. Главное Даня победил его.
Ну и я всего один слайс кажется увидела, а Медведев их не любит, часто с них ошибается, так что зря он не вводил их в игру.
Карась при всей моей не любви к нему, вообще обладает всеми инструментами в свои то 19 лет, и уже 8 титулов нахватал, из которых 3 мастерса и шлем... Может и агрессивно играть, может и тащить, и последний их матч с Медведевым было тотальное унижение от Карася "интеллектуальной" игры Даниила ;)
Осьминог отскочет от Новака или цыгана , скорее бы уже дождаться этого момента .
Новак ждём!!