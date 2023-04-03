Синнер о финале в Майами: «В целом чувствовал себя не на 100%. Когда много бегаешь по жаре, понемногу становится хуже»

Теги Miami Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал самочувствие в финале в Майами. Он проиграл Даниилу Медведеву – 5:7, 3:6. Россиянин ведет в личных встречах 6:0.

– С утра вы плохо себя чувствовали, в чем именно была проблема? У вас болел живот?

– Нет, я в целом чувствовал себя не на 100%.

– Вы думали сняться? Насколько плохо вы себя чувствовали?

– Нет, все было не так плохо. Но, когда много бегаешь по жаре, понемногу становится хуже. Первые полчаса мы играли на солнце. Думаю, мы оба уже знали, что примерно до 14:15 будет солнце.

Когда розыгрыши были длинными, мне было трудно после одного-двух очков. Но я не хочу умалять его заслугу. Я старался. Когда выходишь на корт, нужно верить в победу.

Он хорошо играл и подавал. У меня было мало шансов на приеме. Думаю, сегодня мы многое узнали перед следующем матчем. Для меня он точно один из самых сложных соперников. Об этом говорит счет в личных встречах. Посмотрим в следующем матче.

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29 комментариев

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Kironbet
Ответ Leo Bonart
Что же ты за своих гарных хлопцев не болеешь?
За своих? это вы о ком? :)
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Kironbet
Ответ Leo Bonart
Каким местом Цыпа универсальный? На харде его насилуют в бекхенд, на траве он беспомощен, на грунте очень хорош, но где тут универсализм?
Универсальность не означает что он не имеет пробелов. ;) Это означает ли то, что он обладает многими инструментами и умеет их варьировать в зависимости от нужды.
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Leo Bonart
Ответ Kironbet
Зверев и Ципа более универсальные игроки, хотя по росту +- так же
Каким местом Цыпа универсальный?
На харде его насилуют в бекхенд, на траве он беспомощен, на грунте очень хорош, но где тут универсализм?
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Leo Bonart
Ответ Kironbet
Не , Синнеру до нытья Медведа фора лет в 10 %)))) Именно Медведев заработал себе репутацию самой большой истерички и нытика в туре, так что не на Синнера вам накидывать, по факту ;)
Что же ты за своих гарных хлопцев не болеешь?
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zzzeeerrrooo
Ответ Skip
Синнер клиент Медведева, Медведев клиент Алькараса, Алькарас клиент Синнера... Будем по кругу ходить )
У Карлитоса 4-3 с Синнером ???
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Kironbet
Ответ Nikolay Stavrogin
Когда говорят, что против меда надо использовать косую и выход к сетке - говорят правильно, но надо понимать, что для новака, а тем более синнера это не профильный стиль и чтобы он получался, нужно быть на 100% готовым. А когда ты фигово готов, то полагаешься на те инструменты, которые у тебя работают лучше всего. Янник попробовал пару раз выходы к сетке, косые, было ужасно, вернулся к бомбежке на задней. Но во вчерашней форме и дневном матче это тоже слабо помогало, поэтому проиграл. Я как-то так вижу. Новак же на юсо тоже использовал косую и выход к сетке, но был разобран, исполнение было ужасное и закономерно проиграл.
Согласна насчет высокого качества исполнения. На вскидку приходят на память геймы Новака, где он "благодаря" плохо-исполненным дропшотами летел с брейком тому же Синнеру на Уиме и тд.
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Kironbet
Ответ Генадий Адамов
На траве, Даня, думаю, будет в этот раз не на последних ролях, на грунте, энергозатратная игра и практики мало, играть в удовольствие, может до полуфинала дойдёт, Зверев и Ципа играют же
Зверев и Ципа более универсальные игроки, хотя по росту +- так же
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Kironbet
Ответ Генадий Адамов
Что то мне подсказывает, но карасик и грешник уже сейчас подвержены травмам, где сейчас Тим? Даня стабильный, прибавляет у сетки, дроп шоты кидает, со второй подачи соперников надо ближе подходить, а так, конечно, своей игрой заставляет нервничать
Ну прогнозы дело такое, как говорят, не благодарное. У каждого игрока может случится травматический период или что-то типо "вакцинации у Джоковича"- когда хоп- и ты не можешь в половине мастерсов участвовать, а по итогу, травма это или всякие "устал, жена беременна итд" не так важно, т.к. результат на табло ;)
Просто уже на сегодня у Карася три Мастерса так-то. В свои 19 лет он уже опережает многих.
Для сравнения у играющих игроков такая стата по тысячникам:
1.Джокович — 38 побед.
2. Надаль 36.
3. Маррей 14.
4–5. Зверев 5.
4–5. Медведев 5.
6. Алькарас 3.
7. Циципас 2.
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YIV
Ответ АннаФ
Это такой сарказм: он хорошо подавал? Даня наколотил кучу двойных ошибок. Да этот парень смеётся. Ну и бог с ним. Главное Даня победил его.
1ST SERVE POINTS WON:
Med: 86%
Sin: 69%
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Nikolay Stavrogin
Ответ Kironbet
Синнер зря выбрал перекидушки с baseline. Надо было рвать ритм. Косая не проходила от слова совсем, дроп шоты-ни один не прошел. Куча анфорсов на ровном месте. Вышла не очень хорошая стратегия, к которой добавилось плохое самочувствие и как следствие не смог побороться.... По сравнению с его игрой с Карасем, вчера была заведомо проигрышная игра какая-то, надо было адаптировать ее, странно что они с тренером ничего не придумали... Из плюсов: пытался атаковать, даже не плохо, но много брака. Смотришь на такие игры как вчера и все таки поражаешься, как многогранна игра Джоковича, и как он умеет сменить стратегию. Опыт и игровой интеллект все таки решают, да.... Ну скилы-то еще подтянет Янник думаю, почему-то напоминает немного Ноле по игре... Однозначно надо улучшать игру у сетки и слета. Успехов ему!
Когда говорят, что против меда надо использовать косую и выход к сетке - говорят правильно, но надо понимать, что для новака, а тем более синнера это не профильный стиль и чтобы он получался, нужно быть на 100% готовым.
А когда ты фигово готов, то полагаешься на те инструменты, которые у тебя работают лучше всего.
Янник попробовал пару раз выходы к сетке, косые, было ужасно, вернулся к бомбежке на задней.
Но во вчерашней форме и дневном матче это тоже слабо помогало, поэтому проиграл.
Я как-то так вижу.
Новак же на юсо тоже использовал косую и выход к сетке, но был разобран, исполнение было ужасное и закономерно проиграл.
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Ан Кот
есть в спорте такое понятие как "неудобный соперник",
а Медведь-Осминог как раз такой для Сини, остальное бла-бла-бла для самооправдания
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Kironbet
Ответ Ан Кот
не вводил потому что в матче с Карасем они у него плохо получались и первый сет в том матче проиграл в том числе из-за этого, мое мнение
Ну вот скиллов не хватило я считаю. Когда ты играешь со стенкой- ты должен идеально исполнять все остальные вещи: слайсы, дропшоты, игру с лета, косую подачу и тд. У Яника это конечно все еще требует большого развития...
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Генадий Адамов
Ответ Kironbet
У Синнера вообще-то пока все задатки есть и все еще впереди, в отличии от Медведева. У того считай уже путь пройден, так и останется возможно игроком одного покрытия, как про Рафу говорят... Карась при всей моей не любви к нему, вообще обладает всеми инструментами в свои то 19 лет, и уже 8 титулов нахватал, из которых 3 мастерса и шлем... Может и агрессивно играть, может и тащить, и последний их матч с Медведевым было тотальное унижение от Карася "интеллектуальной" игры Даниила ;)
На траве, Даня, думаю, будет в этот раз не на последних ролях, на грунте, энергозатратная игра и практики мало, играть в удовольствие, может до полуфинала дойдёт, Зверев и Ципа играют же
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Ан Кот
Ответ Kironbet
Вот это интересный вопрос, потому что в игре с Карасем мне показалась смена ритма была намного вариативней. Но я еще тот матч до конца не досмотрела, не могу сравнить в полном объеме два матча... Ну и я всего один слайс кажется увидела, а Медведев их не любит, часто с них ошибается, так что зря он не вводил их в игру.
не вводил потому что в матче с Карасем они у него плохо получались и первый сет в том матче проиграл в том числе из-за этого, мое мнение
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Генадий Адамов
Ответ Kironbet
У Синнера вообще-то пока все задатки есть и все еще впереди, в отличии от Медведева. У того считай уже путь пройден, так и останется возможно игроком одного покрытия, как про Рафу говорят... Карась при всей моей не любви к нему, вообще обладает всеми инструментами в свои то 19 лет, и уже 8 титулов нахватал, из которых 3 мастерса и шлем... Может и агрессивно играть, может и тащить, и последний их матч с Медведевым было тотальное унижение от Карася "интеллектуальной" игры Даниила ;)
Что то мне подсказывает, но карасик и грешник уже сейчас подвержены травмам, где сейчас Тим? Даня стабильный, прибавляет у сетки, дроп шоты кидает, со второй подачи соперников надо ближе подходить, а так, конечно, своей игрой заставляет нервничать
+1
0
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АннаФ
Это такой сарказм: он хорошо подавал?
Даня наколотил кучу двойных ошибок. Да этот парень смеётся.
Ну и бог с ним. Главное Даня победил его.
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Kironbet
Ответ Typizza
Синнер начал ныть уже на церемонии награждения, но Медведев ему четко ответил: "Но мне тоже было тяжело, старался этого не показывать". На жаре ему бегать видите ли тяжело, бедненький , ути-пути мальчик, 21 годик, пожалеть его миллионерчика надо. Если серьезно, то Даниил переиграл итальянца по всем статьям, 6/0 это ещё только начало, будет как у Южного с Федерером.
Не , Синнеру до нытья Медведа фора лет в 10 %)))) Именно Медведев заработал себе репутацию самой большой истерички и нытика в туре, так что не на Синнера вам накидывать, по факту ;)
+2
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Kironbet
Ответ Sander Westerveld
Так если дропшоты не проходили, значит, он все таки пытался рвать ритм?)
Вот это интересный вопрос, потому что в игре с Карасем мне показалась смена ритма была намного вариативней. Но я еще тот матч до конца не досмотрела, не могу сравнить в полном объеме два матча...

Ну и я всего один слайс кажется увидела, а Медведев их не любит, часто с них ошибается, так что зря он не вводил их в игру.
0
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Kironbet
Ответ Генадий Адамов
Если бы да кабы, просто Медведев интеллектуал, а тот де карасик, грешник бегунки, фантазии поменьше, Ноле да разносторонний, осьминогу надо выйти на уровень подачи, как было раньше и он как минимум второй в туре
У Синнера вообще-то пока все задатки есть и все еще впереди, в отличии от Медведева. У того считай уже путь пройден, так и останется возможно игроком одного покрытия, как про Рафу говорят...
Карась при всей моей не любви к нему, вообще обладает всеми инструментами в свои то 19 лет, и уже 8 титулов нахватал, из которых 3 мастерса и шлем... Может и агрессивно играть, может и тащить, и последний их матч с Медведевым было тотальное унижение от Карася "интеллектуальной" игры Даниила ;)
+1
-4
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Typizza
Синнер начал ныть уже на церемонии награждения, но Медведев ему четко ответил: "Но мне тоже было тяжело, старался этого не показывать". На жаре ему бегать видите ли тяжело, бедненький , ути-пути мальчик, 21 годик, пожалеть его миллионерчика надо. Если серьезно, то Даниил переиграл итальянца по всем статьям, 6/0 это ещё только начало, будет как у Южного с Федерером.
+3
-4
-1
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Генадий Адамов
Ответ Kironbet
Синнер зря выбрал перекидушки с baseline. Надо было рвать ритм. Косая не проходила от слова совсем, дроп шоты-ни один не прошел. Куча анфорсов на ровном месте. Вышла не очень хорошая стратегия, к которой добавилось плохое самочувствие и как следствие не смог побороться.... По сравнению с его игрой с Карасем, вчера была заведомо проигрышная игра какая-то, надо было адаптировать ее, странно что они с тренером ничего не придумали... Из плюсов: пытался атаковать, даже не плохо, но много брака. Смотришь на такие игры как вчера и все таки поражаешься, как многогранна игра Джоковича, и как он умеет сменить стратегию. Опыт и игровой интеллект все таки решают, да.... Ну скилы-то еще подтянет Янник думаю, почему-то напоминает немного Ноле по игре... Однозначно надо улучшать игру у сетки и слета. Успехов ему!
Если бы да кабы, просто Медведев интеллектуал, а тот де карасик, грешник бегунки, фантазии поменьше, Ноле да разносторонний, осьминогу надо выйти на уровень подачи, как было раньше и он как минимум второй в туре
+2
-2
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SN78
Синнер ты просто безхребетный, вот и все . Увы 0-6 говорит за тебя.
Осьминог отскочет от Новака или цыгана , скорее бы уже дождаться этого момента .

Новак ждём!!
+2
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Sander Westerveld
Ответ Kironbet
Синнер зря выбрал перекидушки с baseline. Надо было рвать ритм. Косая не проходила от слова совсем, дроп шоты-ни один не прошел. Куча анфорсов на ровном месте. Вышла не очень хорошая стратегия, к которой добавилось плохое самочувствие и как следствие не смог побороться.... По сравнению с его игрой с Карасем, вчера была заведомо проигрышная игра какая-то, надо было адаптировать ее, странно что они с тренером ничего не придумали... Из плюсов: пытался атаковать, даже не плохо, но много брака. Смотришь на такие игры как вчера и все таки поражаешься, как многогранна игра Джоковича, и как он умеет сменить стратегию. Опыт и игровой интеллект все таки решают, да.... Ну скилы-то еще подтянет Янник думаю, почему-то напоминает немного Ноле по игре... Однозначно надо улучшать игру у сетки и слета. Успехов ему!
Так если дропшоты не проходили, значит, он все таки пытался рвать ритм?)
+5
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Антон Тимофеев
Ответ Kironbet
Синнер зря выбрал перекидушки с baseline. Надо было рвать ритм. Косая не проходила от слова совсем, дроп шоты-ни один не прошел. Куча анфорсов на ровном месте. Вышла не очень хорошая стратегия, к которой добавилось плохое самочувствие и как следствие не смог побороться.... По сравнению с его игрой с Карасем, вчера была заведомо проигрышная игра какая-то, надо было адаптировать ее, странно что они с тренером ничего не придумали... Из плюсов: пытался атаковать, даже не плохо, но много брака. Смотришь на такие игры как вчера и все таки поражаешься, как многогранна игра Джоковича, и как он умеет сменить стратегию. Опыт и игровой интеллект все таки решают, да.... Ну скилы-то еще подтянет Янник думаю, почему-то напоминает немного Ноле по игре... Однозначно надо улучшать игру у сетки и слета. Успехов ему!
Да. А к тому времени, глядишь и Медведев карьеру закончит))) И проблема уйдет сама собой))) Вряд ли, Даниил будет до 36-37 играть как Новак или Рафа.В 31-32, думаю, уйдет.
+2
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tanya_1111
Ответ Skip
Синнер клиент Медведева, Медведев клиент Алькараса, Алькарас клиент Синнера... Будем по кругу ходить )
Слабое звено в этом кругу, Алькарас клиент Синнера.
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