Синнер о финале в Майами: «В целом чувствовал себя не на 100%. Когда много бегаешь по жаре, понемногу становится хуже»

прокомментировал самочувствие в финале в Майами. Он проиграл – 5:7, 3:6. Россиянин ведет в личных встречах 6:0.

– С утра вы плохо себя чувствовали, в чем именно была проблема? У вас болел живот?

– Нет, я в целом чувствовал себя не на 100%.

– Вы думали сняться? Насколько плохо вы себя чувствовали?

– Нет, все было не так плохо. Но, когда много бегаешь по жаре, понемногу становится хуже. Первые полчаса мы играли на солнце. Думаю, мы оба уже знали, что примерно до 14:15 будет солнце.

Когда розыгрыши были длинными, мне было трудно после одного-двух очков. Но я не хочу умалять его заслугу. Я старался. Когда выходишь на корт, нужно верить в победу.

Он хорошо играл и подавал. У меня было мало шансов на приеме. Думаю, сегодня мы многое узнали перед следующем матчем. Для меня он точно один из самых сложных соперников. Об этом говорит счет в личных встречах. Посмотрим в следующем матче.

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