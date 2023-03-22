Алькарас об ожиданиях: «Я не чувствую сильного давления. Наслаждаюсь каждой секундой и играю расслабленно»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас ответил, как относится к высоким ожиданиям.

«Я не чувствую сильного давления и знаю, что должен делать. Мне нужно играть расслабленно и не обращать внимания на то, проигрываю я или нет, хорошо играю или нет.

Моя цель не меняется. Комфортно чувствовать на корте. Получать удовольствие от игры и стараться мыслить позитивно. Именно поэтому я играю на хорошем уровне. Я наслаждаюсь каждой секундой и играю расслабленно. Вот о чем я думаю на корте.

Я всегда говорю, что во всем можно еще немного прибавить. Нужно развиваться, становиться лучше каждый день. Именно поэтому выдающиеся игроки, например, Большая тройка, делали это на протяжении всей карьеры, понемногу прибавляя каждый день».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
И правильно, спортсмен должен быть туповат, играть в денди, а не философ какой)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedpihto59
Всё правильно говорит, главное поменьше философствовать в отличие от некоторых‼️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий