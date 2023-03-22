Алькарас об ожиданиях: «Я не чувствую сильного давления. Наслаждаюсь каждой секундой и играю расслабленно»

Первая ракетка мира ответил, как относится к высоким ожиданиям.

«Я не чувствую сильного давления и знаю, что должен делать. Мне нужно играть расслабленно и не обращать внимания на то, проигрываю я или нет, хорошо играю или нет.

Моя цель не меняется. Комфортно чувствовать на корте. Получать удовольствие от игры и стараться мыслить позитивно. Именно поэтому я играю на хорошем уровне. Я наслаждаюсь каждой секундой и играю расслабленно. Вот о чем я думаю на корте.

Я всегда говорю, что во всем можно еще немного прибавить. Нужно развиваться, становиться лучше каждый день. Именно поэтому выдающиеся игроки, например, Большая тройка, делали это на протяжении всей карьеры, понемногу прибавляя каждый день».

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