Медведев о трех титулах: «Начало года не было идеальным, поэтому я много сомневался. Сейчас я лучше себя чувствую»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал три победы на турнирах за три недели. Сегодня в финале в Дубае он обыграл Андрея Рублева – 6:2, 6:2.

«Это потрясающе. Начало года не было идеальным. В теннисе, когда не выигрываешь турниры, всегда сомневаешься, независимо от того, что происходит на тренировках, поэтому я много сомневался. Сейчас я лучше себя чувствую.

Я очень доволен этими тремя неделями и с нетерпением жду следующих.

Иногда кажется, что ты все делаешь правильно, но все равно проигрываешь, а иногда уже даже не думаешь, просто рискуешь, пробуешь какие-то безумные вещи. Я попытался сделать так на матчболе – не получилось!

На этом турнире было много ударов, которые, возможно, и не должны были попасть. Когда ты уверен в себе, это очень помогает.

Мне кажется, в сегодняшнем матче была очень важна тактика. Я знаю, что Андрей способен доставить много проблем всем в туре. Конечно, каждый раз, когда мы играем, он старается усложнить жизнь мне, а я ему! Сегодня мне удалось победить. Наш следующий матч может сложиться совсем иначе».

Медведев – лучший теннисист мира прямо сейчас: 3 титула за 3 недели и неудержимая игра

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6 комментариев

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vdvbill.e1.ru
Ответ Антон Тимофеев
Кафельников сам себя не обгонит))) У того таких водокачки аж 23! из 26 титулов. Даниил еще скромен - 12 из 18, 6 титулов то большие.
За шлем уже огромное спасибо, со времён Сафина мы не знали побед, это особенное чувство, победа на шлеме и вавринка наш человек
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TennisForever
Даня,продолжай в том же духе !
Поздравления,и дальнейших успехов!
Всегда бы российский финал🙌
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инок
Медведев вернулся. Хет-трик есть. Даёшь покер!
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Антон Тимофеев
Ответ Великий Алонсо
Наш Даня как всегда на Шлеме обделается в 3-4 круге от какого-нибудь Серундоло и поедет обратно водокачки фармить
Кафельников сам себя не обгонит))) У того таких водокачки аж 23! из 26 титулов. Даниил еще скромен - 12 из 18, 6 титулов то большие.
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Skip
Отличный ход набрал Даня!
+4
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Великий Алонсо
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-11
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