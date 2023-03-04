Медведев о трех титулах: «Начало года не было идеальным, поэтому я много сомневался. Сейчас я лучше себя чувствую»
Даниил Медведев прокомментировал три победы на турнирах за три недели. Сегодня в финале в Дубае он обыграл Андрея Рублева – 6:2, 6:2.
«Это потрясающе. Начало года не было идеальным. В теннисе, когда не выигрываешь турниры, всегда сомневаешься, независимо от того, что происходит на тренировках, поэтому я много сомневался. Сейчас я лучше себя чувствую.
Я очень доволен этими тремя неделями и с нетерпением жду следующих.
Иногда кажется, что ты все делаешь правильно, но все равно проигрываешь, а иногда уже даже не думаешь, просто рискуешь, пробуешь какие-то безумные вещи. Я попытался сделать так на матчболе – не получилось!
На этом турнире было много ударов, которые, возможно, и не должны были попасть. Когда ты уверен в себе, это очень помогает.
Мне кажется, в сегодняшнем матче была очень важна тактика. Я знаю, что Андрей способен доставить много проблем всем в туре. Конечно, каждый раз, когда мы играем, он старается усложнить жизнь мне, а я ему! Сегодня мне удалось победить. Наш следующий матч может сложиться совсем иначе».
Медведев – лучший теннисист мира прямо сейчас: 3 титула за 3 недели и неудержимая игра
Поздравления,и дальнейших успехов!
Всегда бы российский финал🙌