Рублев о победе над Краиновичем: «В голове крутились сумасшедшие мысли. В начале матча не знал, что делать, потому что он очень хорошо играл»

прокомментировал победу над Филипом Краиновичем в первом круге в Дубае – 7:5, 6:2. В первом сете российский №1 отыгрался со счета 2:5

«[Это было безумие], в голове крутились сумасшедшие мысли. Филип – мой хороший друг, и у нас всегда упорные битвы.

Поэтому сегодня я выходил на корт, думая, что впереди очень тяжелый матч, и когда он так начал, я не знал, что делать, потому что он очень хорошо играл.

Я как-то успокоил себя и подумал: «Ладно, начну с малого и подниму свой уровень», и я заиграл намного, намного лучше. Я смог переломить ход матча и закончить на хорошей ноте».

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