Рублев о победе над Краиновичем: «В голове крутились сумасшедшие мысли. В начале матча не знал, что делать, потому что он очень хорошо играл»

Теги ATP Филип Краинович Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Филипом Краиновичем в первом круге в Дубае – 7:5, 6:2. В первом сете российский №1 отыгрался со счета 2:5

«[Это было безумие], в голове крутились сумасшедшие мысли. Филип – мой хороший друг, и у нас всегда упорные битвы.

Поэтому сегодня я выходил на корт, думая, что впереди очень тяжелый матч, и когда он так начал, я не знал, что делать, потому что он очень хорошо играл.

Я как-то успокоил себя и подумал: «Ладно, начну с малого и подниму свой уровень», и я заиграл намного, намного лучше. Я смог переломить ход матча и закончить на хорошей ноте».

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2 комментария

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nick-basil
Все объяснимо - надо бороться за позицию, за очки... Есть теннис - надо реализовывать!
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инок
Первый сет - психологические экзерсисы от Рублева. Вытащил сет и чудо, просто и легко завершил второй!
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