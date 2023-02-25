Дубай (ATP). Джокович и Медведев стартуют против квалифаеров, Рублев сыграет с Краиновичем, Хачанов – с Ван де Зандшульпом

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Прошла жеребьевка турнира ATP в Дубае. 

Новак Джокович (1) проведет первый матч после победы на Australian Open – и стартует против квалифаера. С игроком из квалификации в первом круге встретится и Даниил Медведев (3).

Действующий чемпион Андрей Рублев (2) поборется с Филипом Краиновичем, а Карен Хачанов (6) – с Ботиком ван де Зандшульпом.

Феликс Оже-Альяссим (4) стартует против Максима Кресси, Хуберт Хуркач (5) – против Энди Маррея, а Александр Зверев (7) – против Иржи Лехечки.

Полностью сетка здесь.

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12 комментариев

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Алексей Латышов
Ответ N.S.A.8.5
А вот сможет ли Рублёв пройти Крайновича с его то формой сейчас? Есть сомнения.
Крайиновичу светит третье поражение подряд.
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Юрий Р.
Величайший начинает.
+4
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N.S.A.8.5
Ответ Дима Миронов
Звереву сразу чеха дали( Даню на свежести Чорич/Эванс могут остановить,если уж не получится у них Джокович легко разберётся
Ну это же мелкий турнир, если проиграет, так проиграет, зато отдохнёт или он решил попотеть, как в 2019 году в Америке, играя три полных турнира подряд?
+2
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Доминик
Рубль может отъехать уже в первом-втором круге. Вряд ли этого кого-то удивит.
+3
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N.S.A.8.5
А вот сможет ли Рублёв пройти Крайновича с его то формой сейчас? Есть сомнения.
+1
-1
0
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Доминик
Оу и Хачанов тут! Уже забыл, как он выглядит ))
+1
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N.S.A.8.5
Ответ Вегетарианец_
Опять Медведева отправили в половину Джоковича. Не думаю, что они оба рады этому.))
Да и пусть всё равно Медведев уже выполнил задачу и может смело снятся или проиграть в первом круге, а в Дубае пусть Рублев/Хачанов потеют теперь им нужнее очки.
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Дима Миронов
Звереву сразу чеха дали(
Даню на свежести Чорич/Эванс могут остановить,если уж не получится у них Джокович легко разберётся
+4
-1
+3
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Nikolay Stavrogin
В одном полуфинале будут ноле-медвед, а в другом лехечка-хачанов...)
Равномерно)
+12
-3
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daiv18
Когда то Карацев брал этот турик, сейчас уже мечтает о том чтобы в третий круг запрыгнуть
+1
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Вегетарианец_
Опять Медведева отправили в половину Джоковича.
Не думаю, что они оба рады этому.))
+4
0
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Istianoff
Император возвращается!
+8
-3
+5
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