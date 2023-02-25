Дубай (ATP). Джокович и Медведев стартуют против квалифаеров, Рублев сыграет с Краиновичем, Хачанов – с Ван де Зандшульпом
Прошла жеребьевка турнира ATP в Дубае.
Новак Джокович (1) проведет первый матч после победы на Australian Open – и стартует против квалифаера. С игроком из квалификации в первом круге встретится и Даниил Медведев (3).
Действующий чемпион Андрей Рублев (2) поборется с Филипом Краиновичем, а Карен Хачанов (6) – с Ботиком ван де Зандшульпом.
Феликс Оже-Альяссим (4) стартует против Максима Кресси, Хуберт Хуркач (5) – против Энди Маррея, а Александр Зверев (7) – против Иржи Лехечки.
Полностью сетка здесь.
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Даню на свежести Чорич/Эванс могут остановить,если уж не получится у них Джокович легко разберётся
Равномерно)
Не думаю, что они оба рады этому.))