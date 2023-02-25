Дубай (ATP). Джокович и Медведев стартуют против квалифаеров, Рублев сыграет с Краиновичем, Хачанов – с Ван де Зандшульпом

Прошла жеребьевка турнира в Дубае.

(1) проведет первый матч после победы на – и стартует против квалифаера. С игроком из квалификации в первом круге встретится и (3).

Действующий чемпион (2) поборется с , а (6) – с Ботиком ван де Зандшульпом.

(4) стартует против , (5) – против , а (7) – против Иржи Лехечки.

Полностью сетка здесь.

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