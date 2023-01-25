Джокович о прессе: «Мне хотелось бы видеть уважение, а не одномерную риторику. Мне нравится, когда люди стараются быть объективнее»

высказался о беспристрастной журналистике.

– Вопрос, касающийся риторики прессы. Разумеется, на протяжении всей вашей карьеры, особенно когда вы играли с или , а также с учетом событий прошлого года, идут разговоры о западной и восточной, балканской прессе. Вы сами упомянули об этом, говоря о травме на прошлой пресс-конференции. У людей разный опыт, разный менталитет, воспитание. Я из Германии, есть люди из Америки, с Балкан. Как вы считаете, насколько вообще возможна беспристрастная журналистика, когда люди из разных стран пишут о таком международном виде спорта, как теннис?

– Беспристрастная журналистика?

– Да.

– Все относительно. Возможно, беспристрастная журналистика для вас и для меня – это две разные вещи.

Лично мне хотелось бы видеть просто уважение, а не одномерную риторику, которая сосредоточена только на одной стороне истории и продолжает развиваться в этом направлении.

Мне нравится, когда люди принимают во внимание другую точку зрения, понимают, когда пишут обо мне или другом спортсмене или герое, откуда он, стараются быть объективнее. Такой подход мне нравится.

Но опять же, я уважаю вашу профессию и понимаю, что без вас, ребята, и без прессы, наш спорт не был бы таким, какой он есть, таким глобальным и популярным. Поэтому я считаю, что мы все в одной команде. В конце концов, мы все часть этого замечательного спорта, который, как мне кажется, мы все любим и которым живем.

Вот и все. Я понимаю, что есть люди, которые, возможно, просто предвзяты, кому-то я нравлюсь больше, кому-то меньше. Вот и все. Трудно объяснить это понятие простыми словами.

Беспристрастная журналистика – такая обширная тема. Она очень относительна. Трудно сказать, какой подход правильный.

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