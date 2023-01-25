Джокович о прессе: «Мне хотелось бы видеть уважение, а не одномерную риторику. Мне нравится, когда люди стараются быть объективнее»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович высказался о беспристрастной журналистике.

– Вопрос, касающийся риторики прессы. Разумеется, на протяжении всей вашей карьеры, особенно когда вы играли с Роджером или Надалем, а также с учетом событий прошлого года, идут разговоры о западной и восточной, балканской прессе. Вы сами упомянули об этом, говоря о травме на прошлой пресс-конференции. У людей разный опыт, разный менталитет, воспитание. Я из Германии, есть люди из Америки, с Балкан. Как вы считаете, насколько вообще возможна беспристрастная журналистика, когда люди из разных стран пишут о таком международном виде спорта, как теннис?

– Беспристрастная журналистика?

– Да.

– Все относительно. Возможно, беспристрастная журналистика для вас и для меня – это две разные вещи.

Лично мне хотелось бы видеть просто уважение, а не одномерную риторику, которая сосредоточена только на одной стороне истории и продолжает развиваться в этом направлении.

Мне нравится, когда люди принимают во внимание другую точку зрения, понимают, когда пишут обо мне или другом спортсмене или герое, откуда он, стараются быть объективнее. Такой подход мне нравится.

Но опять же, я уважаю вашу профессию и понимаю, что без вас, ребята, и без прессы, наш спорт не был бы таким, какой он есть, таким глобальным и популярным. Поэтому я считаю, что мы все в одной команде. В конце концов, мы все часть этого замечательного спорта, который, как мне кажется, мы все любим и которым живем.

Вот и все. Я понимаю, что есть люди, которые, возможно, просто предвзяты, кому-то я нравлюсь больше, кому-то меньше. Вот и все. Трудно объяснить это понятие простыми словами.

Беспристрастная журналистика – такая обширная тема. Она очень относительна. Трудно сказать, какой подход правильный.

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16 комментариев

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Радость Ди Мария
Андрей хорошо играл, но Новаче канеш монструозил. Нечто.
Вот из комметов ютуба - Рублев сделал все, что было в его силах, чтобы остаться в игре, но выступление Джоковича было потусторонним. Пруф https://www.youtube.com/watch?v=i9OExTiiMsE
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mrs Bennet
Новаку никогда не выпутаться из этих пут, он-серб и этим все сказано. Ему остается только одно-то, что у него хорошо получается: играть в теннис.
+1
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+1
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Радость Ди Мария
Думаю, что он сам вполне понимает, что к нему никогда объективности не было и не будет при жизни. Такие дела.
Это не отменяет задачи взять максимал шапок. Как грится - взялся за гуж - не говори, что не дюж. Только вперёд. Мы можем уважать его путь и иногда писать для него тексты. Волкович право того заслужил, кто-бы что не говорил - https://proza.ru/2023/01/23/959
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0
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alex savca
Манагер Элвиса создал значки "я не люблю Элвиса" потому что это было прибыльно. СМИ делают тоже самое с Новаком - это прибыльно. Это прибыльно если люди идут друг против друга а СМИ используют великих людей чтобы разжигать ненависть или же любовь.
Мне теннис был не интересен до того как Новак противостоял всем миром. Никто не смеет так делать даже те кто не имеют что терять. А Новак сделал и он имеет многое чего терять. ГЕРОЙ!
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+3
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Dm ycontact
Меньшинство правит большинством. Так всегда было и впредь так будет (в любых формациях развития общества).
Известно, в современном мире живет 8 миллиардов чел. Если сделать допущение, что в среднем, 20% населения не довольны своим правительством, но не говорят об этом вслух, то все они будут любить Новака и будут восхищаться им, как непоколебимым, бесстрашным, готовым пожертвовать многим, (даже всей карьерой), ради идеи и ради собственных убеждений.
Простая арифметика, более миллиарда чел. любят Новак. Все издания СМИ используют имя Новак Джокович, как бренд, чтоб раскрутить свой бизнес, под названием СМИ. Из-за того, что он очень популярен и очень любим большинством, которых эксплуатирует меньшинство. Говоря людям обратное: — что якобы Новака не любят, СМИ тем самым вызывает в людях раздражение от несправедливости. Более миллиарда чел., готовы встать на защиту своего любимого героя. А в чем их защита? Чем они защищают Новака от нападок? Тем, что люди начинают писать комментарии, спорить, доказывать, что медиа не права, что Новака все любят и т.д., доходит, чуть ли не до драки и личных оскорблений. Они (СМИ), достигают своей цели, собирают аудиторию, читателей, подписчиков, сабскрайберов, а это не что иное, как источник их обогащения. Таким образом, они зарабатывают на Новаке много, очень много денег.
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Jurijs isajevs
Новак объективен, а ещё очень умён.
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+3
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Dm ycontact
Ответ Dullee Blogondy
Новак уже давно очень хочет уважения и восхищения от англосаксов, как они офигевают от Федерера или Надаля, но сдается мне, даже обойдя их по Шлемам, он их все равно не получит. Мне кажется, опять всё упирается в разность идеологий. Славянские, русские, страны СНГ, балканские спортсмены не вписываются в инфо-повестку Запада, и не могут быть прославлены как герои или иконы западного спорта. Этого просто нет по программе, оно радикально идет вразрез с их идеологией, пропагандой, этого просто не может быть. Серб, "не НАТО", антиваксер, православный, создает теневые профсоюзы игроков, мешает Австралии копать литий в Сербии, двигает местных экологов, короче, мешает он им. На ЮСО припомнил америкосам бомбежки Белграда. Он никогда не будет им "родным и желанным" как Федерер, чисто по определению. Сколько бы он не выиграл, неважно, любить они его не будут. Ему стоит оставить эти попытки "понравится" им, на самом деле это не нужно ни им, ни ему самому. Он уже всё доказал победами и еще докажет.
в современном мире живет 8 миллиардов чел. Если сделать допущение, что в среднем, 20% населения не довольны своим правительством, но не говорят об этом вслух, то все они будут любить Новака и будут восхищаться им, как непоколебимого, бесстрашного, готового пожертвовать многим, ради идеи и ради собственных убеждений.
Простая арифметика, более миллиарда чел. любят Новак. Все издания СМИ используют имя Новака, как бренд, чтоб раскрутить свой бизнес, под названием СМИ. А потому, что он очень популярен и очень любим. Говоря обратное (что якобы Новака не любят), СМИ тем самым вызывает в людях раздражение от несправедливости. Более миллиарда чел., готовы встать на защиту своего любимца. А в чем их защита? Чем они защищают Новака от нападок? Тем, что люди начинают писать комментарии, спорить, доказывать, что медиа не права, что Новака все любят и т.д. Они (СМИ), достигают своей цели, собирают аудиторию, читателей, подписчиков, а это не что иное, как источник их обогащения
+2
0
+2
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Helga Kl
Ответ mr_ h2o
Мне кажется Новак должен понимать, что отсутствие такой большой любви как у Роджера создавало в нем пустоту и он ее смог компенсировать победами. Вряд ли бы будь он таким популярным он бы смог быть там где сейчас. Все равно у него есть много своих фанатов. Не самый популярный? Ну и ладно) зато наверняка будет величайшим по достижениям к концу карьеры
Пустоту? В Новаке? Откуда? Не путайте популярность и любовь. Любовь измеряется только качеством, а в этом плане своими фанами он любим как никто другой!) Если китайцы сербский учат, что это если не любовь и восхищение?)
+4
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+4
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Helga Kl
Ответ Dullee Blogondy
Новак уже давно очень хочет уважения и восхищения от англосаксов, как они офигевают от Федерера или Надаля, но сдается мне, даже обойдя их по Шлемам, он их все равно не получит. Мне кажется, опять всё упирается в разность идеологий. Славянские, русские, страны СНГ, балканские спортсмены не вписываются в инфо-повестку Запада, и не могут быть прославлены как герои или иконы западного спорта. Этого просто нет по программе, оно радикально идет вразрез с их идеологией, пропагандой, этого просто не может быть. Серб, "не НАТО", антиваксер, православный, создает теневые профсоюзы игроков, мешает Австралии копать литий в Сербии, двигает местных экологов, короче, мешает он им. На ЮСО припомнил америкосам бомбежки Белграда. Он никогда не будет им "родным и желанным" как Федерер, чисто по определению. Сколько бы он не выиграл, неважно, любить они его не будут. Ему стоит оставить эти попытки "понравится" им, на самом деле это не нужно ни им, ни ему самому. Он уже всё доказал победами и еще докажет.
Всё что вы описали так похоже на "стараться понравиться")), аж глаз резануло)) Он вполне самодостаточный мальчик. Плюс он национальное достояние своей страны) Мало? Хотел бы понравиться, понравился бы и полюбили бы. Но он предпочитает себе нравится в первую очередь!) Себя уважать!
У него миллионы фанатов, не потому-что "раскрутили", а за то, что он отстоял своё право оставаться собой. В лицемерном мире, где буквально гребут под шаблоны. Разве он шаблонный? Испытание медными трубами редко кто так вывозит достойно. Думаю, не стоит принимать, его возмущения на прямые оскорбления жаждой какой-то мировой любви. Он ей вовсе не обделён!)
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mr_ h2o
Ответ Dullee Blogondy
Новак уже давно очень хочет уважения и восхищения от англосаксов, как они офигевают от Федерера или Надаля, но сдается мне, даже обойдя их по Шлемам, он их все равно не получит. Мне кажется, опять всё упирается в разность идеологий. Славянские, русские, страны СНГ, балканские спортсмены не вписываются в инфо-повестку Запада, и не могут быть прославлены как герои или иконы западного спорта. Этого просто нет по программе, оно радикально идет вразрез с их идеологией, пропагандой, этого просто не может быть. Серб, "не НАТО", антиваксер, православный, создает теневые профсоюзы игроков, мешает Австралии копать литий в Сербии, двигает местных экологов, короче, мешает он им. На ЮСО припомнил америкосам бомбежки Белграда. Он никогда не будет им "родным и желанным" как Федерер, чисто по определению. Сколько бы он не выиграл, неважно, любить они его не будут. Ему стоит оставить эти попытки "понравится" им, на самом деле это не нужно ни им, ни ему самому. Он уже всё доказал победами и еще докажет.
Мне кажется Новак должен понимать, что отсутствие такой большой любви как у Роджера создавало в нем пустоту и он ее смог компенсировать победами. Вряд ли бы будь он таким популярным он бы смог быть там где сейчас. Все равно у него есть много своих фанатов. Не самый популярный? Ну и ладно) зато наверняка будет величайшим по достижениям к концу карьеры
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dullee Blogondy
Новак уже давно очень хочет уважения и восхищения от англосаксов, как они офигевают от Федерера или Надаля, но сдается мне, даже обойдя их по Шлемам, он их все равно не получит. Мне кажется, опять всё упирается в разность идеологий. Славянские, русские, страны СНГ, балканские спортсмены не вписываются в инфо-повестку Запада, и не могут быть прославлены как герои или иконы западного спорта. Этого просто нет по программе, оно радикально идет вразрез с их идеологией, пропагандой, этого просто не может быть. Серб, "не НАТО", антиваксер, православный, создает теневые профсоюзы игроков, мешает Австралии копать литий в Сербии, двигает местных экологов, короче, мешает он им. На ЮСО припомнил америкосам бомбежки Белграда. Он никогда не будет им "родным и желанным" как Федерер, чисто по определению. Сколько бы он не выиграл, неважно, любить они его не будут. Ему стоит оставить эти попытки "понравится" им, на самом деле это не нужно ни им, ни ему самому. Он уже всё доказал победами и еще докажет.
+12
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+12
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Verdo
почти вся западная журналистика и подконтрольные правительствам сми, это легализованная проституция
+5
0
+5
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генгбенг
Ответ cosset
Беспристрастная журналистика это как НЛО, все вроде бы знают аббревиатуру, но никто никогда не видел)))
Таня фелькенгауэр,саша плющев
0
0
0
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canuck andreyka
Ответ cosset
Беспристрастная журналистика это как НЛО, все вроде бы знают аббревиатуру, но никто никогда не видел)))
Я настолько стар, что еще помню беспристрастную
журналистику (с)
+3
0
+3
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cosset
Беспристрастная журналистика это как НЛО, все вроде бы знают аббревиатуру, но никто никогда не видел)))
+8
0
+8
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Адекватник
давайте скажем честно две вещи:
1. современная журналистика удовлетрояет низменные потребности толпы, а не возвышает культурного болельщика
2. новак нынче просто невероятен....
+25
-2
+23
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