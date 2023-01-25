Джокович о прессе: «Мне хотелось бы видеть уважение, а не одномерную риторику. Мне нравится, когда люди стараются быть объективнее»
Новак Джокович высказался о беспристрастной журналистике.
– Вопрос, касающийся риторики прессы. Разумеется, на протяжении всей вашей карьеры, особенно когда вы играли с Роджером или Надалем, а также с учетом событий прошлого года, идут разговоры о западной и восточной, балканской прессе. Вы сами упомянули об этом, говоря о травме на прошлой пресс-конференции. У людей разный опыт, разный менталитет, воспитание. Я из Германии, есть люди из Америки, с Балкан. Как вы считаете, насколько вообще возможна беспристрастная журналистика, когда люди из разных стран пишут о таком международном виде спорта, как теннис?
– Беспристрастная журналистика?
– Да.
– Все относительно. Возможно, беспристрастная журналистика для вас и для меня – это две разные вещи.
Лично мне хотелось бы видеть просто уважение, а не одномерную риторику, которая сосредоточена только на одной стороне истории и продолжает развиваться в этом направлении.
Мне нравится, когда люди принимают во внимание другую точку зрения, понимают, когда пишут обо мне или другом спортсмене или герое, откуда он, стараются быть объективнее. Такой подход мне нравится.
Но опять же, я уважаю вашу профессию и понимаю, что без вас, ребята, и без прессы, наш спорт не был бы таким, какой он есть, таким глобальным и популярным. Поэтому я считаю, что мы все в одной команде. В конце концов, мы все часть этого замечательного спорта, который, как мне кажется, мы все любим и которым живем.
Вот и все. Я понимаю, что есть люди, которые, возможно, просто предвзяты, кому-то я нравлюсь больше, кому-то меньше. Вот и все. Трудно объяснить это понятие простыми словами.
Беспристрастная журналистика – такая обширная тема. Она очень относительна. Трудно сказать, какой подход правильный.
Вот из комметов ютуба - Рублев сделал все, что было в его силах, чтобы остаться в игре, но выступление Джоковича было потусторонним. Пруф https://www.youtube.com/watch?v=i9OExTiiMsE
Это не отменяет задачи взять максимал шапок. Как грится - взялся за гуж - не говори, что не дюж. Только вперёд. Мы можем уважать его путь и иногда писать для него тексты. Волкович право того заслужил, кто-бы что не говорил - https://proza.ru/2023/01/23/959
Мне теннис был не интересен до того как Новак противостоял всем миром. Никто не смеет так делать даже те кто не имеют что терять. А Новак сделал и он имеет многое чего терять. ГЕРОЙ!
Известно, в современном мире живет 8 миллиардов чел. Если сделать допущение, что в среднем, 20% населения не довольны своим правительством, но не говорят об этом вслух, то все они будут любить Новака и будут восхищаться им, как непоколебимым, бесстрашным, готовым пожертвовать многим, (даже всей карьерой), ради идеи и ради собственных убеждений.
Простая арифметика, более миллиарда чел. любят Новак. Все издания СМИ используют имя Новак Джокович, как бренд, чтоб раскрутить свой бизнес, под названием СМИ. Из-за того, что он очень популярен и очень любим большинством, которых эксплуатирует меньшинство. Говоря людям обратное: — что якобы Новака не любят, СМИ тем самым вызывает в людях раздражение от несправедливости. Более миллиарда чел., готовы встать на защиту своего любимого героя. А в чем их защита? Чем они защищают Новака от нападок? Тем, что люди начинают писать комментарии, спорить, доказывать, что медиа не права, что Новака все любят и т.д., доходит, чуть ли не до драки и личных оскорблений. Они (СМИ), достигают своей цели, собирают аудиторию, читателей, подписчиков, сабскрайберов, а это не что иное, как источник их обогащения. Таким образом, они зарабатывают на Новаке много, очень много денег.
Простая арифметика, более миллиарда чел. любят Новак. Все издания СМИ используют имя Новака, как бренд, чтоб раскрутить свой бизнес, под названием СМИ. А потому, что он очень популярен и очень любим. Говоря обратное (что якобы Новака не любят), СМИ тем самым вызывает в людях раздражение от несправедливости. Более миллиарда чел., готовы встать на защиту своего любимца. А в чем их защита? Чем они защищают Новака от нападок? Тем, что люди начинают писать комментарии, спорить, доказывать, что медиа не права, что Новака все любят и т.д. Они (СМИ), достигают своей цели, собирают аудиторию, читателей, подписчиков, а это не что иное, как источник их обогащения
У него миллионы фанатов, не потому-что "раскрутили", а за то, что он отстоял своё право оставаться собой. В лицемерном мире, где буквально гребут под шаблоны. Разве он шаблонный? Испытание медными трубами редко кто так вывозит достойно. Думаю, не стоит принимать, его возмущения на прямые оскорбления жаждой какой-то мировой любви. Он ей вовсе не обделён!)
журналистику (с)
1. современная журналистика удовлетрояет низменные потребности толпы, а не возвышает культурного болельщика
2. новак нынче просто невероятен....