Грачева о Плишковой, с которой встретится на AO: «У нее очень агрессивная игра, и когда тебе подают два эйса в гейме, думаешь: «И что делать?»
Варвара Грачева поделилась ожиданиями от матча против Каролины Плишковой в интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.
Грачева встретится с бывшей первой ракеткой мира в третьем круге Australian Open.
«Я понимаю, что у нее очень агрессивная игра, и когда тебе подают два эйса в гейме, ты думаешь: «И что делать?»
Даже не знаю, думаю, моей главной задачей будет сделать брейк, а дальше, естественно, удержать как-то свою подачу. Я должна буду бегать, потому что розыгрыши будут, скорее всего, короткие, потому что качество удара у Каролины очень хорошее. Я буду настраиваться именно на это: заблокировать, ждать удобного [времени], не пропускать моменты и, естественно, не ошибаться первой.
Вот, в принципе, такой план. Ну и терпеть подачу (смеется)».
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