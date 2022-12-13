Муте об увлечении рэпом: «Я больше не занимаюсь музыкой, у меня нет на это времени. В ближайшие несколько лет буду полностью посвящать жизнь теннису»

51-я ракетка мира рассказал, продолжает ли писать рэп.

«Он мне по-прежнему нравится, я часто его слушаю. Мне очень интересно смешивать два разных мира – музыку и теннис. Я просто любознательный человек, мне интересны люди и разные аспекты жизни, но я больше не занимаюсь музыкой, у меня нет на это времени. Я много тренируюсь и в ближайшие несколько лет буду полностью посвящать жизнь теннису, это сейчас самое главное.

Я и раньше был сосредоточен [на теннисе], но из-за карантина турниры проводились в пузыре, и у нас появилось много свободного времени, поэтому я нашел себе хобби. Теперь, когда тур вернулся в обычное русло, лучше отдыхать, чем заниматься музыкой».

На разминке перед матчем Шаповалова и Муте включили их совместный рэп-трек

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