Кириос о пропуске Кубка Дэвиса: «Интересно, что австралийцы очень хотят, чтобы я играл, но постоянно критикуют. Нелегко вычеркнуть из памяти весь негатив»

22-я ракетка мира объяснил, почему пропустил , но поехал на выставочный турнир в Саудовскую Аравию.

«Может, если бы Австралия отнеслась ко мне потеплее, я бы сыграл и привез домой трофей – но кто знает?

На данном этапе карьеры я всегда буду делать то, что лучше для меня. Я могу путешествовать по всему миру, в это время года играя на выставочных турнирах за шестизначную сумму – мне кажется, что я сам поставил себя в такое положение – так что для меня это легкий выбор.

Я лучше проведу время с семьей и девушкой, получу удовольствие от поездок по всему миру и заработаю такие деньги, а не буду играть неделю там, где не смогу быть с девушкой и мне не заплатят столько же.

Это не имеет смысла для меня и моего развития как спортсмена».

Также Кириос ответил, сыграет ли еще когда-нибудь Кубок Дэвиса.

«Возможно – кто знает? Еще одна неделя в Европе в Малаге не то чтобы входила в мои планы. Если бы матчи были в Австралии, возможно, все было бы по-другому. Но кто знает?

Нелегко вычеркнуть из памяти весь негатив, который высказывают в Австралии обо мне или моей семье. Вам это не нужно – поэтому интересно, что они очень хотят, чтобы я играл, но постоянно критикуют».

Также его спросили о том, что после успеха на «Уимблдоне» его стали теплее принимать на родине.

«Да, я знаю, но я не забываю первые семь лет своей карьеры... Они не могут просто привередничать.

Я всегда был одним из лучших игроков в мире и честно исполнял свои обязательства перед Австралией. В этом году ко мне впервые проявили уважение, которое я должен был получить, еще когда пришел в тур.

Я их представлял, прославлял и, проведя один из самых успешных сезонов австралийских мужчин за последнее десятилетие, только-только получил признание. Не думаю, что это моя вина».

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