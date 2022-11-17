Надаль об Australian Open: «Если все будет в порядке, то приеду пораньше. Мне это необходимо после того, что произошло за последние пять месяцев»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» ответил, на вопрос о различиях кортов на итоговом турнире и в Австралии.

«Не знаю. Я даже не помню, какие корты в Австралии. Они меняются и не всегда одинаковые.

В конце концов, это теннис. Даже если корты отличаются, главное – быть конкурентоспособным, уверенным в себе и оставаться в соревновательном ритме.

Я не могу говорить за всех, но если я вошел в ритм, выигрываю матчи, уверен в себе, обычно у меня нет проблем с конкурентоспособностью на любом корте или покрытии. Вот в чем дело.

В Австралии, конечно, будет непросто, но это начало сезона. Я много раз хорошо играл на харде, даже если выиграл всего дважды.

Но я очень рад, что сыграю. Если все будет в порядке, то приеду пораньше. Мне это необходимо. Даже если придется приложить усилия и чем-то пожертвовать, рано уехать из дома, думаю, мне это необходимо после того, что произошло за последние пять месяцев.

Постараюсь приехать пораньше – не только ради подготовки к Австралии, но и ради подготовки к остальной части сезона».

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