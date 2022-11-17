Циципас перед матчем с Рублевым: «В прошлом мы играли друг против друга: длинные матчи, короткие, самые разные и практически на всех покрытиях»

Теги ATP Андрей Рублев Стефанос Циципас Теннис

Третья ракетка мира Стефанос Циципас поделился ожиданиями перед матчем против Андрея Рублева на групповом этапе итогового турнира ATP. Победитель сыграет в полуфинале против Каспера Рууда.

«Мы показывали хороший теннис. В прошлом мы играли друг против друга: длинные матчи, короткие матчи, самые разные и практически на всех покрытиях (кроме травы – Sports.ru).

Надеюсь, я смогу хорошо отдохнуть и завтра вернуться на корт, поработать над парой деталей, подготовиться к новому матчу».

На профессиональном уровне грек ведет 6:5. Он выиграл обе встречи в этом сезоне.

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