Циципас перед матчем с Рублевым: «В прошлом мы играли друг против друга: длинные матчи, короткие, самые разные и практически на всех покрытиях»
Третья ракетка мира Стефанос Циципас поделился ожиданиями перед матчем против Андрея Рублева на групповом этапе итогового турнира ATP. Победитель сыграет в полуфинале против Каспера Рууда.
«Мы показывали хороший теннис. В прошлом мы играли друг против друга: длинные матчи, короткие матчи, самые разные и практически на всех покрытиях (кроме травы – Sports.ru).
Надеюсь, я смогу хорошо отдохнуть и завтра вернуться на корт, поработать над парой деталей, подготовиться к новому матчу».
На профессиональном уровне грек ведет 6:5. Он выиграл обе встречи в этом сезоне.
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