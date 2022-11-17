Циципас перед матчем с Рублевым: «В прошлом мы играли друг против друга: длинные матчи, короткие, самые разные и практически на всех покрытиях»

Третья ракетка мира поделился ожиданиями перед матчем против на групповом этапе итогового турнира . Победитель сыграет в полуфинале против Каспера Рууда.

«Мы показывали хороший теннис. В прошлом мы играли друг против друга: длинные матчи, короткие матчи, самые разные и практически на всех покрытиях (кроме травы – Sports.ru).

Надеюсь, я смогу хорошо отдохнуть и завтра вернуться на корт, поработать над парой деталей, подготовиться к новому матчу».

На профессиональном уровне грек ведет 6:5. Он выиграл обе встречи в этом сезоне.

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