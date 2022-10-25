Вавринка одержал 60-ю победу над топ-10

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» обыграл третью ракетку мира в первом круге в Базеле – 6:4, 6:4.

37-летний швейцарец второй раз в этом сезоне победил соперника из топ-10 – первый был в Меце, где он обыграл (4).

Всего Вавринка одержал 60-ю победу над игроком десятки (при 97 поражениях).

Рууд – самый рейтинговый соперник, обыгранный Вавринкой с US Open-2019, где (1) снялся по ходу матча с швейцарцем.

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