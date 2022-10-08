Фриц вышел в 3-й финал в сезоне и дебютирует в топ-10

Чемпион Индиан-Уэллс Тэйлор Фриц, в полуфинале турнира в Токио обыгравший Дениса Шаповалова 6:3, 6:7, 6:3, вышел в третий финал сезона и гарантировал себе дебют в топ-10.

24-летний американец, в решающем сете полуфинала отыгравший ранний брейк, мог пропустить турнир в Токио после того, как неделей ранее в Сеуле сдал положительный тест на ковид.

«То, чего я добился на этой неделе, довольно-таки впечатляет. Я думал, что не смогу тут сыграть, потом семь дней просидел в номере, потом встал в 5 утра, чтобы прилететь сюда и сразу начать играть. С ума сойти, как все быстро меняется. Это было всего четыре дня назад.

Все три матча по пути в финал Фриц выиграл в трех сетах.

«Честно говоря, физически я всю неделю чувствовал себя отлично. Сложнее всего мне тут далась скорость корта».

В финале Фриц сыграет с Фрэнсисом Тиафу, который вышел во второй финал в сезоне и поборется за второй титул в карьере. Фриц, для которого титул станет четвертым, ведет в личном противостоянии 4-1.

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