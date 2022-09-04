Чилич об Алькарасе: «Креативность у него фантастическая. Можно сравнить с Надалем»

Бывшая третья ракетка мира оценил прогресс своего соперника по 1/8 финала US Open Карлоса Алькараса. Счет в личных встречах 2:1 в пользу испанца..

«Я играл с ним в Эшториле в прошлом году, примерно в мае. В чем он больше всего прибавил? В том, как перекрывает корт. И еще в креативности. Она у него фантастическая – возможно, лучшая в туре.

Можно сравнить, например, с Рафой. У Рафы фантастическая креативность, он потрясающе адаптируется к любой ситуации. Карлос невероятен, когда доминирует. У него столько вариантов с форхенда: мощные атакующие удары, по линии, кросс, дропшоты. Он невероятно креативный.

Он стал стабильнее в решающие моменты – играет так, как нужно, и доверяет себе. Вот несколько аспектов, в которых он невероятно прибавил».

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