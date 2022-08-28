US Open. Расписание 2-го дня. Турнир начнут Рублев, Надаль, Швентек, Радукану, Осака, Алькарас

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US Open опубликовал расписание на 30 августа, второй игровой день турнира.

Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.

Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00

Дневная сессия

Вечерняя сессия

Стадион Луи Армстронга

Дневная сессия

Вечерняя сессия

Также турнира начнут семь представителей России.

Андрей Рублев (9) встретится с Ласло Дьере вторым запуском на Корте №5.

На Корте №17 Эрика Андреева проведет дебютный матч на «Больших шлемах» и вторым запуском сыграет с Петрой Квитовой (21).

Екатерина Александрова (28) четвертым запуском на Корте №7 сыграет с Пейтон Стернс.

Павел Котов поборется с Брэндоном Накашимой первым запуском на Корте №12.

На Корте №13 Анастасия Потапова вторым запуском сыграет с Клэр Лю, а четвертым запуском Аслан Карацев поборется с Фабио Фоньини.

На Корте №15 третьим запуском Варвара Грачева сыграет с Петрой Мартич.

Полностью расписание здесь.

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