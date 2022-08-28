US Open. Расписание 2-го дня. Турнир начнут Рублев, Надаль, Швентек, Радукану, Осака, Алькарас

US Open опубликовал расписание на 30 августа, второй игровой день турнира.
Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.
Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00
Дневная сессия
- Карлос Алькарас (3) – Себастьян Баес;
- Винус Уильямс – Элисон ван Эйтванк.
Вечерняя сессия
- Рафаэль Надаль (2) – Ринки Хиджиката;
- Наоми Осака – Даниэль Коллинс (19).
Стадион Луи Армстронга
Дневная сессия
- Ига Швентек (1) – Жасмин Паолини;
- Слоун Стивенс – Грет Миннен;
- Янник Синнер (11) – Даниэль Альтмайер.
Вечерняя сессия
- Эмма Радукану (11) – Ализе Корне;
- Диего Шварцман (14) – Джек Сок.
Также турнира начнут семь представителей России.
Андрей Рублев (9) встретится с Ласло Дьере вторым запуском на Корте №5.
На Корте №17 Эрика Андреева проведет дебютный матч на «Больших шлемах» и вторым запуском сыграет с Петрой Квитовой (21).
Екатерина Александрова (28) четвертым запуском на Корте №7 сыграет с Пейтон Стернс.
Павел Котов поборется с Брэндоном Накашимой первым запуском на Корте №12.
На Корте №13 Анастасия Потапова вторым запуском сыграет с Клэр Лю, а четвертым запуском Аслан Карацев поборется с Фабио Фоньини.
На Корте №15 третьим запуском Варвара Грачева сыграет с Петрой Мартич.
Полностью расписание здесь.