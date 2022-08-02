Осака о настрое: «Я просто хочу получать удовольствие. Знаю, что очень часто это говорю, практически на каждом турнире за последний год, но это правда»

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» рассказала, с каким настроем приезжает на турниры.

«Я просто хочу получать удовольствие. Знаю, что очень часто это говорю, практически на каждом турнире за последний год, но мне правда хочется получать удовольствие. Буквально сегодня утром я говорила отцу, когда мы тренировались под дождем, что много лет назад нам приходилось бороться за возможность тренироваться на общественных кортах. Там были только мы с сестрой и отец.

Сейчас я добралась до этапа, когда люди платят за то, чтобы посмотреть, как я играю, и я за это очень благодарна. В детстве я и представить себе такого не могла. Я хочу просто получать удовольствие, быть благодарной за это и общаться со всеми в меру своих возможностей».

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