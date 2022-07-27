Тим о победе над Офнером: «Если бы он ушел в отрыв в третьем сете, возможно, был бы другой результат. Но два моих обратных брейка стали решающими моментами»

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Бывшая третья ракетка Доминик Тим прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Китцбюэле. Сегодня он обыграл Себастьяна Офнера (6:2, 3:6, 6:3).

«Атмосфера снова была невероятная. Отличный день для игры в теннис, и я очень рад победить. Конечно, условия сильно отличались от вчерашних. Нелегко приспособиться, к тому же в матче против [Себастьяна], мы хорошо друг друга знаем, много вместе тренировались. В конце концов, борьба была отличная, и я рад, что прошел дальше.

По-моему, не было большой разницы в исполнении ударов. Разрыв в счете был небольшой. В третьем сете он дважды вел с брейком, и я дважды смог сразу же сделать обратный. Если бы он удержал свою подачу и ушел в отрыв в третьем сете, возможно, был бы другой результат. Но два моих обратных брейка стали решающими моментами».

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