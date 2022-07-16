Серундоло о выходе в финал в Баштаде: «Мне так комфортно, и я играю с такой уверенностью, что просто поразительно»

39-я ракетка мира Франсиско Серундоло поделился эмоциями после выхода в финал в Баштаде. Сегодня он обыграл (6:3, 6:2).

«Думаю, сегодня я провел один из лучших матчей в карьере. Все прошло хорошо. Мне так комфортно, и я играю с такой уверенностью, что просто поразительно. Надеюсь, я продолжу двигаться вперед и сохраню этот уровень или его улучшу.

[Снова выйти в финал] – это фантастика. В прошлом году я уже был в финале дома в Буэнос-Айресе и неприятно проиграл (взял три гейма у – Sports.ru). Поэтому я надеюсь, что завтра смогу провести более удачный матч и взять свой первый титул».

В аргентинском финале Серундоло поборется с Себастьяном Баесом.

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