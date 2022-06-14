Медведев о травме Зверева: «Никому не пожелаешь ничего подобного. Надеюсь, он быстро восстановится и вернется в топ-форму»

прокомментировал то, что выбыл из тура из-за травмы, которую получил в полуфинале против .

«Я не видел сам матч, но следил за счетом. И они играли три часа, уже так долго. А потом я увидел, что тай-брейк не начинается, и удивился. Мне стали приходить сообщения о серьезной травме. Никому из теннисистов не пожелаешь ничего подобного. Надеюсь, он быстро восстановится и вернется в топ-форму.

У нас были тяжелые матчи, у него были тяжелые матчи с другими топами. Он топ-игрок, который способен выигрывать «Большие шлемы», кроме них, он уже выиграл все крупные турниры. И здорово, что у нас такое соперничество. Особенно потому, что мы почти ровесники. Он на год младше, мы знаем друг друга с юниорских времен.

Поэтому надеюсь, что он сможет быстро восстановиться и вернуться на топ-уровень. Кроме того, он был очень близко ко мне [в рейтинге], ему не нужно было защищать много очков, так что у него была возможность стать №1 или, по крайней мере, оказать сильное давление. Но такова жизнь, и он вернется в строй».

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