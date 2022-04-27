Вердаско о том, что ему не дали wild card на «Мастерс» в Мадриде: «Зато пригласили 500-ю ракетку мира и одного француза. Пуй – мой друг, но это какой-то бред»

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Фернандо Вердаско раскритиковал организаторов «Мастерса» в Мадриде за то, что ему не дали wild card в основную сетку. На этой неделе 38-летний испанец выступает в Эшториле, где уже дошел до четвертьфинала.

«Мадрид – мой родной город, здесь я №1 уже 17 лет. Фели [директор турнира] сделал все, чтобы мне помочь, но мне не дали wild card, когда я больше всего в этом нуждался.

Зато пригласили 500-ю ракетку мира и одного француза. Пуй – мой друг, но это какой-то бред. «Мастерс» в Париже никогда не даст мне wild card. Такого не бывает».

Напомним, wild card в основу Мадрида получили Энди Маррей, Люка Пуй, Джек Дрэйпер и Карлос Химено-Валеро.

«Мы удивлены и очень разочарованы». Испанские игроки недовольны распределением wild card на турнир в Мадриде

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