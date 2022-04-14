Шварцман проиграл на старте матча с Музетти шесть геймов на своей подаче подряд, но вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

обыграл в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (2:6, 6:4, 6:3).

Шварцман уступал со счетом 2:6, 1:3, проиграв к тому моменту все шесть своих подач. После этого он отдал всего одну свою подачу – не подал на матч, ведя 5:2 в решающем сете. Таким образом, Шварцман выиграл 11 из 15 последних геймов.

Он вышел в четвертый четвертьфинал в сезоне, все они были грунтовыми. В этом году у Шварцмана нет титулов, но он сыграл в финале в Буэнос-Айресе и Рио.

Теперь Шварцман поборется с действующим чемпионом . Он ведет у грека 2:1 в личных встречах (0:1 на грунте).

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