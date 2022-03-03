«Многие российские игроки смеются, издеваются. Демонстративно надели спортивные костюмы в российских цветах». Лис о турнире ITF в Нур-Султане

Эва Лис рассказала, что ей было некомфортно играть на турнире в Нур-Султане. Она родилась в Киеве, но выступает за Германию, куда переехала с родителями, когда ей был год. У нее остались родственники на Украине.

«Многие российские игроки, которые здесь находятся, неуважительно относятся к тем, кто пострадал от [событий] на Украине. Они смеются над этим, издеваются. Некоторые демонстративно надели спортивные костюмы в национальных российских цветах. Тем более важно, чтобы мы активно и широко распространяли информацию о том, что происходит на самом деле. Это послание должно дойти до всех людей», – сказала 311-я ракетка мира.

При переводе некоторые слова были изменены для соответствия требованиям госорганов РФ.