Федерер пропустит Australian Open впервые с 1998-го

20-кратный чемпион «Больших шлемов» не выступит на , перенесенном на февраль. Об этом сообщил многолетний агент швейцарца Тони Годсик.

«Роджер решил не играть на Australian Open-2021. За последние пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке. Однако, проконсультировавшись со своей командой, он решил, что в долгосрочной перспективе лучший для него вариант – вернуться к соревнованиям после Australian Open», – говорится в заявлении Годсика.

На этой неделе команда обсудит турниры, проходящие в конце февраля, а затем начнет планировать календарь на остаток сезона.

Последний раз Федерер пропускал Australian Open в 1998 году – но тогда он еще был юниором и выступал на юниорском турнире (дошел до полуфинала). В 1999-м швейцарец играл в квалификации, а с 2000-го – постоянно выступал в основной сетке.

Теперь «Уимблдон» остается единственным «Большим шлемом», который швейцарец не пропускал после начала профессиональной карьеры.

Ранее 39-летний Федерер говорил, что его приоритетами в 2021-м являются Олимпийские игры, «Уимблдон» и US Open.

Единственным турниром, который швейцарец провел в 2020-м, стал Australian Open, где он дошел до полуфинала. После этого Федерер, напомним, перенес две операции на правом колене.

Хроника травм Федерера: две операции на коленях, почти 20 лет проблем со спиной