Тим вышел в 2-й финал «Шлема» в сезоне. В двух сетах из трех он отыграл у Медведева сетболы

Третья ракетка мира Доминик Тим, на US Open обыгравший пятую – Даниила Медведева – 6:2, 7:6, 7:6, вышел в четвертый финал «Большого шлема» и первый – в Нью-Йорке.

27-летний австриец отыграл дефициты в брейки и не позволил Медведеву подать на вторую и третью партии, отыграв в каждой из них сетболы.

Тим – пятый игрок Открытой эры (с 1968-го), проигравший три первых финала «Большого шлема». Четыре предыдущих: Иван Лендл, Андре Агасси, Горан Иванишевич и Энди Маррей, – «Шлем» в итоге выиграли.

В финале Тим – финалист «Ролан Гаррос»-2018 и 2019 и последнего Australian Open – сыграет с дебютантом стадии Александром Зверевым, у которого по личным встречам ведет 7-2.