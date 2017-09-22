Новак Джокович: «Мне очень жаль, что я причинил судье такой стресс. Совершенно ненамеренно. Совершенно неправильно»

Первая ракетка мира прокомментировал свою дисквалификацию с за попадание мячом в линейную судью.

«Вся эта ситуация оставила меня опечаленным и опустошенным. Я узнал, что с линейной судьей, и турнир сказал, что, слава Богу, с ней все нормально. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Совершенно ненамеренно. Совершенно неправильно.

Что касается дисквалификации, мне нужно проработать свое разочарование и превратить все это в рост и эволюцию в качестве игрока и человека.

Приношу извинения US Open и всем, кого коснулось мое поведение.

Я очень благодарен своей команде и семье за поддержку и болельщикам за то, что они всегда со мной. Спасибо, и простите».

Джоковича сняли с US Open за ненамеренный удар мячом в судью. Наказание жесткое, но уже были прецеденты