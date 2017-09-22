US Open состоится, несмотря на протесты игроков (Forbes)

US Open-2020 состоится, и в ближайшее время об этом будет объявлено официально, сообщает Forbes.

Ожидается, что ATP и WTA одобрят план проведения «Большого шлема», который должен стартовать в Нью-Йорке 31 августа.

Как сообщалось ранее, в ходе Zoom-конференции ATP большинство игроков топ-100, кроме американцев, выступили против ограничений, которые USTA хочет ввести на турнире.

Позже журналист Дэнни Муче рассказал, что на проведение US Open на таких условиях не согласны 70% игроков ATP.

Также предполагается, что на турнир не будут допущены болельщики и журналисты, но, по информации Forbes, это еще не утверждено.

В теннисе нет ничего важнее «Больших шлемов». Но почему ими стали именно Australian Open, «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open?