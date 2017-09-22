Рублев – Пике: «Жерар, мы рассчитываем, что ты закончишь карантин. У тебя явно есть связи»

15-я и 14-я ракетки мира Карен Хачанов и Андрей Рублев в прямом эфире инстаграма обсудили, как проводят карантин: Хачанов в Подмосковье, Рублев – в Греции.

Хачанов: «Мы с Вероникой посмотрели «Джентльмены» – последний фильм Гая Ричи – очень понравился, состав там сильный. Самый четкий фильм – «Побег из Шоушенка». Как и «Зеленая миля».

На самом деле, я не сказал бы, что свободного времени так уж много. Очень быстро время проходит. По тебе только соскучился, понимаешь. Не знаю, что делать».

Почему тенниса без зрителей не будет

Хачанов: «Из-за того, что трансляции не такие дорогие, как в другиз видах спорта, получается, что без зрителей спонсоры теряют деньги. Им это просто неинтересно, потому что нет [финансового] смысла. Так что даже «Шлем» вряд ли станут проводить без зрителей№.

Рублев: «Плюс, даже чтобы провести турнир без зрителей, все равно нужно несколько тысяч волонтеров, судей, болбоев и всех остальных. Так что инфекция, если она еще будет, точно так же будет передаваться».

Когда к лайву подключился защитник «Барселоны» и организатор Кубка Дэвиса Жерар Пике, Рублев обратился к нему:

«Жерар, мы рассчитываем, что ты закончишь карантин. У тебя явно есть связи. Мы хотим сыграть Кубок Дэвиса в конце года.

И ты меня уничтожил в челлендже с туалетной бумагой! Ты был в три раза лучше меня!»

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