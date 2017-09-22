Решение о проведении US Open примут в июне. Турнир, скорее всего, не будут проводить без зрителей

Исполнительный директор USTA Майк Даузи рассказал, как пандемия коронавируса влияет на принятие решения о проведении .

По его словам, окончательное решение о проведении, отмене или переносе турнира будет принято в июне. US Open консультируется с командой врачей, которая помогает определить, насколько безопасно будет провести турнир.

При этом Даузи прокомментировал возможность проведения турнира без зрителей: «Мы сейчас рассматриваем любые варианты, но я честно скажу, что это маловероятно. Это не соответствует духу теннисного праздника. И нужно думать не только и здоровье и благополучии зрителей, но еще игроков, наших работников, которые помогают провести турнир.

Но если врачи придумают способ провести турнир безопасно, но, к сожалению, без зрителей, мы можем его рассмотреть. Сейчас пока рано рассуждать о таких деталях».

Сейчас теннисный сезон остановлен минимум до 13 июля, «Уимблдон» отменен, а «Ролан Гаррос» перенесен на конец сентября.

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