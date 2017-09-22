Сафин победил Надаля в финале виртуального US Open

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин победил в финале Турнира чемпионов US Open, проводившегося в социальных сетях турнира. Сильнейший в каждом матче определялся голосованиями в твиттере и инстаграме.

В виртуальном «Большом шлеме» стартовало 32 победителя . Роджер Федерер, Андре Агасси, Пит Сампрас, Джон Макинрой и Джимми Коннорс попали в сетку дважды с чемпионствами разных лет. В полуфинале Сафин (2000) прошел Федерера (2008), Надаль (2010) – Сампраса (1990).

На корте Сафин и Надаль встречались дважды: в 2007-м на «Мастерсе» в Канаде и в 2009-м в Пекине. Оба раза победил испанец.

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