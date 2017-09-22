Чемпион турнира в Сантьяго Сейбот Уайлд – первый теннисист, у которого обнаружен коронавирус

20-летний бразилец Тиаго Сейбот Уайлд заразился коронавирусом. Он первый профессиональный теннисист, сообщивший, что у него COVID-19.

«Но последнюю неделю я был в самоизоляции, заботился о себе, следовал указаниям врача. Просто хочу напомнить всем, что надо оставаться дома, заботиться о любимых, и это поможет не распространять болезнь», – рассказал бразилец.

В феврале в Сантьяго Сейбот Уайлд выиграл первый титул в карьере.

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