Сафин о том, что играл финал Australian Open-2002 с похмелья: «Хорошая легенда»

Экс-первая ракетка мира и двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин в интервью Sports.ru прокомментировал свой имидж тусовщика.

– Есть легенда, что финал Australian Open-2002 вы проиграли, потому что были с бодуна. Почти 20 лет прошло, а я до сих пор это встречаю.

– (Улыбается) Хорошая легенда. Но нужно же понимать, что профессионал высокого уровня относится к своему делу немного по-другому, чем люди, распространяющие такие легенды.

Они обычно не понимают, что значит профессиональный спорт. Если бы понимали, не сочиняли бы. Невозможно играть в теннис, не соблюдая режим.

– То есть вы всегда режим соблюдали? В начале нулевых?

– Да. У тебя есть время для отдыха, а есть время для работы. Совмещать их невозможно – ни о каких результатах тогда речи не будет.

Это просто не работает. Работает четкий график, когда ты знаешь, когда тебе что делать: восстанавливаться, отдыхать, тренироваться.

Но так вышло, что у людей почему-то создалось такое впечатление обо мне [как о тусовщике], и оно с ними и осталось. Это не значит, что это правда.

– Вы так говорите, будто люди это с потолка взяли. Все же видели ваших блондинок, и ваш фингал, и все остальное.

– Видеть – это одно. Ну были блондинки – и что с ними?

– Ну как что. Всем интересно. А вы подыгрывали этим разговорам про блондинок – конечно, мы решили, что вы загульный.

– А почему не подыграть? Раньше хотелось подыграть – что такого? Я считаю, что объяснять что-либо нужно только самому себе, что никто не должен оправдываться. Я ответственен только перед собой и живу для себя.

Метафизический разговор с Сафиным: смерти нет, деньги – фантики, любовь – привидение. Но кошки – святое