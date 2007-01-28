Первая ракетка мира Барти впервые обыграла соперницу из топ-10 на «Большом шлеме»

Первая ракетка мира Эшли Барти в четвертьфинале обыграла №8 рейтинга Петру Квитову – 7:6, 6:2. В первом сете австралийка отыграла восемь из девяти брейк-пойнтов и минибрейк и сетбол на тай-брейке.

Победа над Квитовой стала для чемпионки «Ролан Гаррос» третьей над топ-20 на «Больших шлемах» и первой – над топ-10. До этого она проиграла топ-10 пять матчей, но встреча с Квитовой стала для нее первой против игрока десятки после того, как она сама в нее вошла.

Барти впервые вышла в полуфинал Australian Open и второй раз на всех «Больших шлемах». Она первая австралийка в 1/2 домашнего «Шлема» с 1984 года.

За финал она сыграет с американкой Софией Кенин. В личных встречах счет 4:1 в пользу Барти.

В честь Барти назвали главный австралийский продукт в мире. Вне Австралии его ненавидят

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