Рублев выиграл 15-й матч подряд и впервые вышел в 1/8 финала Australian Open

Россиянин Андрей Рублев на победил Давида Гоффена (2:6, 7:6, 6:4, 7:6) и впервые вышел в 1/8 финала в Мельбурне.

Всего Рублев третий раз вышел во вторую неделю «Большом шлеме».

В этом сезоне россиянин выиграл все 11 матчей, взяв титулы в Дохе и Аделаиде, а всего его беспроигрышная серия составляет уже 15 встреч.

В четвертом раунде Рублев сыграет с победителем матча между Фернандо Вердаско и Александром Зверевым.

Рублев разогнался – 3 титула за 3 месяца. Почитайте, как разумно он говорит о деньгах и отказе от отдыха