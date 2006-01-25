Рублев выиграл 15-й матч подряд и впервые вышел в 1/8 финала Australian Open

Россиянин Андрей Рублев на Australian Open победил Давида Гоффена (2:6, 7:6, 6:4, 7:6) и впервые вышел в 1/8 финала в Мельбурне.
Всего Рублев третий раз вышел во вторую неделю «Большом шлеме».
В этом сезоне россиянин выиграл все 11 матчей, взяв титулы в Дохе и Аделаиде, а всего его беспроигрышная серия составляет уже 15 встреч.
В четвертом раунде Рублев сыграет с победителем матча между Фернандо Вердаско и Александром Зверевым.
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