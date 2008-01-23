Рублев выиграл все 10 матчей в этом сезоне и повторил лучший результат на Australian Open

Россиянин Андрей Рублев на победил Ючи Сугиту (6:2, 6:3, 7:6) и вышел в третий круг.

Он повторил свой лучший результат в Мельбурне (2018). Всего Рублев четвертый раз вышел в третий круг на «Большом шлеме».

В этом сезоне россиянин выиграл все 10 матчей, взяв титулы в Дохе и Аделаиде, а всего его беспроигрышная серия составляет уже 14 встреч.

Рублев в третьем раунде встретится с победителем матча между Давидом Гоффеном и Пьером-Угом Эрбером.

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