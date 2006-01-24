Серена Уильямс: «Я слишком стара, чтобы играть так, как сегодня. Завтра точно буду тренироваться, чтобы этого не повторилось»

23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс прокомментировала поражение от 29-й ракетки мира Ван Цян в третьем круге Australian Open (4:6, 7:6, 5:7).

– После второго сета я верила в победу. Думала: о’кей, а теперь пошла и выиграла. Честно говоря, я не думала, что проиграю.

– Что не получилось в третьем?

– Она хорошо подавала, а я принимала не как Серена. Если быть до конца откровенной, то это я проиграла этот матч. Нельзя так играть, как я сегодня. Это просто непрофессионально.

– Что ей сегодня особенно удалось?

– Я наделала кучу ошибок. Такого не было ни против нее в Нью-Йорке (6:1, 6:0 в четвертьфинале US Open-2019 – Sports.ru), ни вообще уже давно. Это хорошо. Но сегодня я допустила слишком много ошибок, чтобы называться профессиональной спортсменкой.

– От того, что вы проиграли матч собственными ошибками, а не она вас обыграла, вам легче?

– Легче и тяжелее. Я слишком стара, чтобы играть так, как сегодня, на таком большом турнире. Это непростительно. Так что, наверное, тяжелее. Такой игре нет оправданий.

– Очень много говорят о вашей погоней за рекордным 24-м «Шлемом». Вы сами верите, что вам удастся его выиграть? И на каком «Шлеме», вы думаете, у вас больше всего шансов?

– Конечно, я верю, иначе бы я не продолжала выступать. Я не ради удовольствия играю. В проигрышах никакого удовольствия нет. По-моему, мне особенно удаются два последних «Шлема» сезона, я их по несколько раз выиграла. Но вообще дело даже не в конкретных «Шлемах», а в том, чтобы играть в хороший теннис, чего сегодня я не сделала. Это огорчает гораздо больше. Ладно, что я не выиграла, – безотносительно победы в матче я гораздо лучше, чем то, что показала сегодня.

– Насколько вы уверены, что вернетесь сюда через год?

– По моим ощущениям, я только разгоняюсь, так что я даже не думаю о том, чтобы не вернуться.

– У вас очень насыщенная жизнь. Эти поражения для вас все такие же болезненные?

– Как я всегда говорю, сейчас я просто прибавила в актерском мастерстве. Поражения переживаю так же, как десять лет назад. Делаю вид, что не хочу пробить стену. На самом деле хочу.

– Вы уже видели Каролин?

– Да, она была в раздевалке, Мы обе были огорчены своими матчами. Но это не конец света, жизнь продолжается. Я могу играть лучше. Не знаю, сможет ли она (улыбается).

– Благодаря чему она войдет в историю?

– У нее была выдающаяся карьера. О боже, не могу, мне будет ее очень не хватать (плачет). Простите, не могу отвечать на вопросы про Каролин – буду реветь. Она одна из моих лучших подруг. Мы всегда будем в жизни друг друга, но в туре мне будет ее очень не хватать.

– Уже знаете свое расписание на сезон?

– Завтра точно буду тренироваться, чтобы такого больше не повторилось. Спасибо.

Серену с Australian Open выбила Ван Цян. Она проиграла их прошлый матч за 44 минуты и плохо выступала на западе без китайской кухни