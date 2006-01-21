Шарапова о том, что это мог быть ее последний Australian Open: «Трудно сказать, что случится через 12 месяцев»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова после поражения от Донны Векич в первом круге Australian Open (3:6, 4:6) прокомментировала свое будущее.

– Я слушал комментатора по радио, и он сказал, что мы можем вас больше здесь не увидеть. Вы об этом думали?

– Не знаю. Не знаю. В этом году мне, к счастью, удалось подготовиться к турниру, и организаторы дали мне возможность участвовать. Трудно сказать, что случится через 12 месяцев.

– В прошлом году вы здесь хорошо выступили, так что теперь упадете в рейтинге. Вы не планируете дальше играть на турнирах попроще?

– Честно, я бы ответила, но сама не знаю. Я пока не думала, где буду играть дальше.

– Насколько тяжело было вообще добраться до этого турнира?

– Не только у меня проблемы. Я могу рассказывать про трудности, про все что было с плечом, но это не в моем характере.

Я сыграла. Как бы ни было тяжело, я закончила матч. Хотя и не так, как бы мне хотелось.

– Как вы реагируете на падение в рейтинге? И как объясните то, что у вас до сих пора сохраняется мотивация?

– В прошлом году я провела семь или восемь турниров. Так что не знаю, стоит ли обращать слишком большое внимание на рейтинг – просто потому, что я не играла и большую часть года была травмирована. Нужно это учитывать.

Что касается работы, то, да, я все делала правильно, работала как нужно. Но даже это не гарантирует победу в первом круге, третьем круге или финале. В этом суть игры. Поэтому так здорово стать чемпионкой – хотя бы один раз.

– Продолжите сотрудничество с Рикардо Пьятти?

– Да, мне очень понравилось с ним работать.

– Вы чувствуете, что можете набрать такую физическую форму, которая позволит играть столько турниров, сколько вы хотите?

– Хотелось бы. Я не знаю, у меня нет хрустального шара, чтобы сказать, получится ли. Но я бы хотела.

– Последние несколько недель поставили вас на нужную траекторию, или до сих пор есть сомнения?

– Нет, я не сомневаюсь в проделываемой работе, если вы об этом. Вы про межсезонье?

– Нет, про этот матч и выставку в Коойонге. Вы считаете, что вы на правильном пути, или вы его еще ищете?

– Трудно сказать через 45 минут после матча. Но нельзя выбраться из ситуации, если не верить в себя. Даже если ты все делаешь правильно, но не веришь в себя, вряд ли что-то получится.

Грустно, но Шарапова просто слишком плохо играет: вылетела в первом круге в Австралии и выпадет из топ-350

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