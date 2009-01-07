Шарапова – о том, почему не планирует играть в квалификации Australian Open: «Думаю, я получу wild card»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова после поражения в первом круге турнира в Брисбене ответила, планирует ли она сыграть в квалификации Australian Open.

– По рейтингу вы не проходите в основную сетку Australian Open. Вы считаете, что получите wild card?

– Да, думаю, так и будет.

– Но если нет, вы собираетесь сыграть в квалификации?

– Думаю, я получу wild card.

– Вам об этом говорили?

– Можете спросить Крэйга Тайли (директор Australian Open – Sports.ru). По-моему, он лучше знает.

Во время квалификации пятикратная чемпионка «Шлемов» заявлена на выставочный турнир Kooyong Classic.

14 лучших теннисных текстов года: великая Курникова, странный счет, душевные интервью и бананы