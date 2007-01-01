Джокович и Серена – главные теннисисты 2010-х по версии пользователей Sports.ru. Шорты Вавринки – лучшая форма

Завершился ультимативный теннисный опрос, в котором пользователи Sports.ru выбрали лучших в 2010-х.

Главным теннисистом десятилетия признали Новака Джоковича, за которого проголосовали 37% опрошенных. Вторым стал Роджер Федерер – 34%.

Джокович за эти 10 лет выиграл 15 турниров «Большого шлема» и провел 275 недель на первой строчке рейтинга.

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Главной теннисисткой стала Серена Уильямс – 57% голосов. Второе место у Марии Шараповой – 23%.

У Серены в 2010-х 12 «Больших шлемов». Она была лидером рейтинга 196 недель и дошла до финала больше чем на половине проведенных турниров.

Главным камбэком признан финал «Уимблдона»-2019, в котором Джокович отыграл у Федерера два матчбола и победил на решающем тай-брейке. За него проголосовали 31% опрошенных.

Возвращением десятилетия стал Рафаэль Надаль, в 2015-2016 годах перенесший травмы и потерю уверенности в себе, а после этого выигравший пять турниров «Большого шлема» и снова ставший первой ракеткой мира. У испанца 23% голосов, Энди Маррей, вернувшийся в тур после замены тазобедренного сустава, набрал 22%.

Лучшим платьем 2010-х признали наряд, в котором Шарапова выиграла «Ролан Гаррос»-2012.

Мужской формой десятилетия стали шорты Стэна Вавринки с победного «Ролан Гаррос»-2015.

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