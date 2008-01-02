Сафин о целях на ATP Cup: «Мы хотим подвинуть хоккей с первого места и сделать так, чтобы Россия гордилась»

, капитан сборной России на ATP Cup, рассказал об особенностях работы.

«Капитан должен уважать тренеров каждого игрока, мы должны работать сообща. Не все будет зависеть от меня, тренеры лучше меня знают, как повлиять на выступление игроков.

Я не хочу слишком много вмешиваться, потому что эффект может оказаться неправильным. Я хочу, чтобы игроки были собой. У каждого свой характер, свой подход. Буду тщательно подбирать слова».

Завтра Россия – Даниил Медведева и Карен Хачанов – стартует на турнире матчем против Италии.

«Я считаю, что у нас дрим-тим и мы станем чемпионами. Я очень доволен командой и горжусь, что стал ее частью. Все ребята просто отличные, и это очень важно.

Первый матч всегда сложный, и с итальянцами тоже всегда тяжело. Они очень цепкие, и для нас будет важно хорошо начать. Конечно, будет сложно, но мы чрезвычайно уверены в себе. Мы уже несколько дней в Перте и будем готовы играть.

Сейчас Россия увлеклась теннисом, потому что Даниил и Карен очень хорошо выступают. Но мы хотим подвинуть хоккей с первого места и сделать так, чтобы Россия гордилась».

Россия поборется за новый командный титул в теннисе. У турнира проблемный формат, нехватка Федерера и воздуха из-за пожаров