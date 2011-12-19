Абу-Даби. Выставочный турнир. Хачанов взял первый сет у Чона, Циципас обыграл Рублева и вышел в 1/2 финала

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович результаты ATP Карен Хачанов Андрей Рублев Mubadala World Tennis Championship Хен Чон Стефанос Циципас Теннис

В столице ОАЭ стартовал выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship. Стефанос Циципас в первом четвертьфинале обыграл Андрея Рублева, Карен Хачанов сыграет с Хеном Чоном.

20 декабря Циципас встретится с Новаком Джоковичем в полуфинале. Лучший в матче Хачанов – Чон сыграет с Рафаэлем Надалем.

Mubadala World Tennis Championship

Абу-Даби, ОАЭ

19 – 21 декабря 2019

Отрытые корты, хард

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:4

Карен Хачанов (Россия) – Хен Чон (Южная Корея) – 7:6, второй сет

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья