Абу-Даби. Выставочный турнир. Хачанов взял первый сет у Чона, Циципас обыграл Рублева и вышел в 1/2 финала

В столице ОАЭ стартовал выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship. Стефанос Циципас в первом четвертьфинале обыграл Андрея Рублева, Карен Хачанов сыграет с Хеном Чоном.

20 декабря Циципас встретится с Новаком Джоковичем в полуфинале. Лучший в матче Хачанов – Чон сыграет с Рафаэлем Надалем.

Mubadala World Tennis Championship

Абу-Даби, ОАЭ



19 – 21 декабря 2019



Отрытые корты, хард

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:4

Карен Хачанов (Россия) – Хен Чон (Южная Корея) – 7:6, второй сет