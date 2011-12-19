Абу-Даби. Выставочный турнир. Хачанов взял первый сет у Чона, Циципас обыграл Рублева и вышел в 1/2 финала

В столице ОАЭ стартовал выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship. Стефанос Циципас в первом четвертьфинале обыграл Андрея Рублева, Карен Хачанов сыграет с Хеном Чоном.
20 декабря Циципас встретится с Новаком Джоковичем в полуфинале. Лучший в матче Хачанов – Чон сыграет с Рафаэлем Надалем.
Mubadala World Tennis Championship
Абу-Даби, ОАЭ
19 – 21 декабря 2019
Отрытые корты, хард
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:4
Карен Хачанов (Россия) – Хен Чон (Южная Корея) – 7:6, второй сет