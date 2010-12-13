Чемпионка «Ролан Гаррос»-2010 Скьявоне про рак: «Я выиграла битву»

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2010 39-летняя сообщила, что у нее диагностировали рак.

«После двух месяцев, что я не выходила в соцсети, рассказываю, что со мной было.

У меня нашли рак. Я прошла курс химиотерапии. Я выдержала тяжелое испытание и по-прежнему дышу. Я выиграла эту битву и вернулась в строй».

Скьявоне – экс-четвертая ракетка мира и чемпионка восьми турниров уровня . Через год после победы на «Ролан Гаррос» снова дошла до финала (уступила Ли На).

На остальных «Шлемах» играла в четвертьфинале. Трижды брала Кубок Федерации в составе сборной Италии. Завершила карьеру в прошлом году.

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