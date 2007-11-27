Марат Сафин: «Присутствие у Путина помощнее немножко, чем у короля Испании»

Двукратный чемпион «Больших шлемов» в интервью телеканалу «Дождь» рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным и его энергетике.

«Некоторые люди, когда заходят в комнату, сразу чувствуется их присутствие. Настолько мощное присутствие. С Ельциным было так же. Это не связано с обладанием властью. Власть, статус – я сейчас про другие материи. Статус – это ничто. В физическом плане это бессмыслица полная – в моем понимании, но я могу ошибаться.

Если бы я даже не знал, что это Путин, я бы понимал, что этот человек что-то из себя представляет. Есть какое-то присутствие, энергетика, дух – не знаю, как это объяснить. Но точно не статус. Ну президент – ну отлично. Позавчера я разговаривал с королем Испании. Человек стоял спокойно один без охраны. Мы с ним «привет-привет, как дела», на испанском абсолютно нормально разговаривали. А это король. Я должен был упасть в ноги?

Присутствие у Путина помощнее немножко, чем у короля. С Ельциным они немножко разноплановые, но оба мощные. Это тонкие вещи, но ты понимаешь, что человек – глыба. Я даже термин не могу найти, это просто внутреннее ощущение, что эти люди что-то из себя представляют, двигают. Он тебе не страшен, не нагоняет жуть. Просто чувствуешь, что у него внутри есть что-то такое, что излучает ту или иную энергию – жесткую, мягкую, – но ты чувствуешь, что человек вау.

С Путиным последний раз общались года четыре назад. На каком-то мероприятии я пожал руку. Просто «привет-привет» и все. Он меня, по-моему, даже не узнал».

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