Парный матч американцев Сэма Куэрри и Джека Сока против итальянцев и Симоне Болелли в рамках финального турнира Кубка Дэвиса в Мадриде закончился в 4:04 утра по местному времени. Американцы победили 6:7, 7:6, 6:4.

Фоньини по поводу такого позднего завершения матча написал в инстаграме: «Мы наконец-то доиграли. Новые правила не самые хорошие, это можно сказать точно».

В истории тенниса был только один матч, который закончился позже. На Australian Open-2008 Ллейтон Хьюитт и играли до 4:34 утра по Мельбурну.

В этом году на Australian Open Гарбинье Мугуруса обыграла Йоханну Конту в 3:12 по местному времени.

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