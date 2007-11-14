Федерер может обыграть Джоковича впервые за 4 года, Джокович – выиграть 6-ю встречу подряд

Встреча Роджера Федерера и Новака Джоковича в решающем групповом матче итогового турнира ATP станет 49-й в их противостоянии (втором по продолжительности в Открытой эре после 54-матчевого противостояния Джоковича и Рафаэля Надаля).

32-летний серб ведет со счетом 26-22 и выиграл пять последних встреч, в том числе ушел с двух матчболов в пятичасовом финале «Уимблдона» четыре месяца назад.

38-летний Федерер последний раз побеждал Джоковича ровно четыре лет назад – на групповом этапе итогового турнира-2015 (но в финале ему проиграл).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шарапова, Федерер, Медведев (@sportsru_tennis) 14 Ноя 2019 в 10:57 PST

Матч, который может определить первую ракетку мира по итогам сезона, начнется в 23:00 по Москве, и Sports.ru проведет его онлайн.

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