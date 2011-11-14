Сафин будет капитаном сборной России на новом командном турнире ATP

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин станет капитаном сборной России на новом командном турнире ATP, который в январе впервые пройдет в Австралии.

За сборную России заявлены Карен Хачанов и Даниил Медведев. В одной группе с Россией Италия, США и Норвегия. Другие результаты жеребьевки тут.

The Times сообщает, что, в отличие от Кубка Дэвиса, роль капитанов на ATP Cup будет скорее формальной. Одиночные игроки будут выставляться на матч по рейтингу, и с ними будут их личные тренеры.

Уже известно, что сборную Германии возглавит Борис Беккер, Австрии – Томас Мустер. Они и Сафин дадут пресс-конференцию сегодня на итоговом турнире ATP.

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