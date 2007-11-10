Даниил Медведев: «В нашем первом матче Циципас меня обозвал, а я русский и не позволю никому говорить про меня гадости»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал отношения с греком .

«С Циципасом все сразу не очень хорошо пошло. В первом матче мы друг друга не знали, и во время игры случилось кое-что, что ему не понравилось.

Он меня обозвал (назвал «сраным русским» – Sports.ru), а я русский и не позволю никому говорить про меня гадости на корте.

С тех пор отношения не улучшились».

Также Медведев рассказал о русском характере.

«У нас есть хорошие черты. Мы боремся до самого конца, ненавидим проигрывать.

В других странах родители играют с детьми и поддаются, а в России так не бывает. Во мне есть эта черта.

Есть и плохие черты. Например, мы не умеем контролировать эмоции, и во мне это тоже есть. Я много над этим работаю».

«Я свои цели не озвучиваю, чтобы потом не выглядеть глупо». Медведев – о взрослении, жене и вспышках гнева