Надаль приедет на итоговый турнир и попробует сыграть

Первая ракетка мира приедет в Лондон и попробует сыграть на итоговом турнире .

Такое решение было принято по итогам МРТ и консультации с врачом.

На прошлой неделе в Париже испанец получил травму мышц живота и сообщает, что в четверг или пятницу приступит к работе над подачей.

Таким образом, Надаль и Новак Джокович в Лондоне продолжат борьбу за первую строчку рейтинга по итогам сезона.

У Надаля 4 травмы за сезон, а он все равно стал лучшим в мире. За последние полгода проиграл всего один (!) матч