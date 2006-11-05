Надаль приедет на итоговый турнир и попробует сыграть

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Первая ракетка мира Рафаэль Надаль приедет в Лондон и попробует сыграть на итоговом турнире ATP.

Такое решение было принято по итогам МРТ и консультации с врачом.

На прошлой неделе в Париже испанец получил травму мышц живота и сообщает, что в четверг или пятницу приступит к работе над подачей.

Таким образом, Надаль и Новак Джокович в Лондоне продолжат борьбу за первую строчку рейтинга по итогам сезона.

У Надаля 4 травмы за сезон, а он все равно стал лучшим в мире. За последние полгода проиграл всего один (!) матч

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