Надаль приедет на итоговый турнир и попробует сыграть

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль приедет в Лондон и попробует сыграть на итоговом турнире ATP.
Такое решение было принято по итогам МРТ и консультации с врачом.
На прошлой неделе в Париже испанец получил травму мышц живота и сообщает, что в четверг или пятницу приступит к работе над подачей.
Таким образом, Надаль и Новак Джокович в Лондоне продолжат борьбу за первую строчку рейтинга по итогам сезона.
У Надаля 4 травмы за сезон, а он все равно стал лучшим в мире. За последние полгода проиграл всего один (!) матч