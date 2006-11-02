Рублев и Хачанов вышли в финал «Мастерса» в Париже

Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в финал «Мастерса» в Париже, на чемпионском тай-брейке отыграв тройной матчбол у Ивана Додига и Филиппа Полашека.

Рублев и Хачанов, выступающие вместе нерегулярно, во второй раз сыграют в совместном финале и второй же – на «Мастерсе» (в прошлом году в Майами проиграли братьям Брайанам).

За титул они сыграют с хозяевами кортов и четырехкратными чемпионами «Шлемов» Николя Маю и Пьером-Угом Эрбером.