Рублев и Хачанов вышли в финал «Мастерса» в Париже

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Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в финал «Мастерса» в Париже, на чемпионском тай-брейке отыграв тройной матчбол у Ивана Додига и Филиппа Полашека.

Рублев и Хачанов, выступающие вместе нерегулярно, во второй раз сыграют в совместном финале и второй же – на «Мастерсе» (в прошлом году в Майами проиграли братьям Брайанам).

За титул они сыграют с хозяевами кортов и четырехкратными чемпионами «Шлемов» Николя Маю и Пьером-Угом Эрбером.

Иван Додиг (Хорватия) / Филипп Полашек (Словакия) Карен Хачанов (Россия) / Андрей Рублев (Россия)
6:7|6:0|9:11
Дата проведения
2 ноября, 19.29
Онлайн матча

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