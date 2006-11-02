Рублев и Хачанов вышли в финал «Мастерса» в Париже

Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в финал «Мастерса» в Париже, на чемпионском тай-брейке отыграв тройной матчбол у Ивана Додига и Филиппа Полашека.
Рублев и Хачанов, выступающие вместе нерегулярно, во второй раз сыграют в совместном финале и второй же – на «Мастерсе» (в прошлом году в Майами проиграли братьям Брайанам).
За титул они сыграют с хозяевами кортов и четырехкратными чемпионами «Шлемов» Николя Маю и Пьером-Угом Эрбером.
Иван Додиг (Хорватия) / Филипп Полашек (Словакия) – Карен Хачанов (Россия) / Андрей Рублев (Россия)
6:7|6:0|9:11
6:7|6:0|9:11
- Дата проведения
- 2 ноября, 19.29